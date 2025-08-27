שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, השתתף באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין והתייחס בראיון לערוץ 7 לקידום הריבונות ביהודה ושומרון ולפיתוח תשתיות באזור.

"מדובר בתהליך היסטורי כדי לקבוע יתדות בשטח ולומר שארץ ישראל כולה שלנו. בעזרת השם בקרוב אחרי הריבונות בשטח גם תהיה ריבונות בחוק. מורי ורבי הרב מאזוז היה אומר, 'לא תיראום כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם". לא תירא-אום, לא תירא מהאו"ם'".

בהמשך התייחס שר התקשורת למצבה של ישראל בזירה הבינלאומית. "אנחנו נעשה את מה שטוב לביטחון ישראל. לא ניתן מתנה לטרור אחרי השבעה באוקטובר בהקמת מדינה פלסטינית. עבר הירדן המערבי כולו שלנו וזאת ארץ ישראל השלמה".

קרעי נשאל גם על הצעת בני גנץ להקמת ממשלת אחדות. "בני גנץ הוא די פג תוקף. אין לו משמעות וכולם מסתדרים בלעדיו. הוא מנסה למצב את עצמו באמירה שהוא יציל את הממשלה כדי שתחזיר חטופים ותנצח את המלחמה. אנחנו עושים את זה גם בלעדיו".

"מי שמונע את השבת החטופים זה החמאס ולא ממשלת ישראל", מדגיש השר. את הניסיון לבוא ולתקוע טריז ולהגיד יש גורמים בתוך הממשלה, שאנחנו נציל את הממשלה מהם, אנחנו לא זקוקים להפרעות כאלה. ראינו את גנץ בקבינט, את ההדלפות, את התדרוכים שלו נגד ראש הממשלה".