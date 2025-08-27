בעקבות תאונת עבודה נוספת שהסתיימה באסון עם מותו של פועל בקריסת פיגומים בתל אביב, שוחחנו עם ראש המחלקה לבניין בהנדסאים אריאל, תומר בדני, המוביל מסלול להכשרת מנהלי עבודה באתרי בנייה.

"האירועים הללו קורים גם בגלל חוסר פיקוח של המדינה. יש מפקחי עבודה, אבל לא מספיק. יש מחסור גדול בתחום הזה, ובנוסף יש גם זלזול של העובדים", אומר בדני ומדגיש כי "במקרה האחרון העובד לא אשם בקריסת הפיגום", ומטבע הדברים הנסיבות יתבררו בחקירה שמתקיימת.

"הפיקוח חייב להיות הרבה יותר הדוק ורחב. למשרד העבודה יש כעת 60 מפקחים שאמורים להסתובב בין האתרים ולבדוק בטיחות, לתת קנסות, לתת צווי בטיחות וצווי שיפור. המטרה היא שהקבלנים יעבדו לפי החוק", הוא אומר אך קובע כי מספר כזה של שישים מפקחים על שטחה של הארץ כולה זו "כמות לא הגיונית".

"כשיינתנו קנסות גדולים או שיעצרו את העבודה באתר בנייה לשבוע או שבועיים, זה יגרום לכך שאירוע כזה לא יקרה שוב אצל אותו קבלן", הוא אומר ומוסיף כי רמת הבטיחות אצל מרבית החברות הגדולות ברמה טובה, והבעיה מתנקזת לחברות הבינוניות והקטנות.

על ההשלכות של אירוע קשה בו נהרג פועל אומר בדני: "המדינה כעת בתהליך שינוי חקיקה כדי שגם לקבלן תהיה אשמה כלשהי, אבל כיום כל האשמה נופלת על מנהלי העבודה שהרבה פעמים לא אשמים. אין להם את הכוח לדרוש מהקבלן לתקן ליקויים כי הרבה יותר קל לו להחליף מנהל עבודה ולהביא מישהו שפחות מקפיד. כעת הענישה מופנית למנהל העבודה. אולי יצליחו להוסיף אחריות גם לקבלן במקרה של רשלנות כלשהי. מדובר בתביעה פלילית של המדינה ואין ביטוח שיכסה את מנהל העבודה במצב כזה".

המדרג הפלילי יכול להגיע גם לכדי מאסר בפועל והדברים תלויים בנסיבות האירוע וברמת הרשלנות שהובילה לתוצאה הטרגית. "מדינת ישראל תובעת פלילית את מנהל העבודה שצריך להוכיח שהוא היה בסדר ועמד בכל הנהלים ושיש לו את כל האישורים לתקני הצבת הפיגום".

את השינוי בחקיקה מוביל משרד העבודה, אך כעת, אומר בדני, המהלך המשפטי מופנה אך ורק כלפי הש.ג. שאין בידיו יכולת אמיתית לפעול. "צריך שתהיה אחריות על כמה שיותר אנשים, וכך אנשים יחששו לשבת בכלא.

"מנהל עבודה חזק יסרב להמשיך בעבודה אם היא לא מתנהלת כמו שצריך ויודיע שהוא עוזב, ואז או שיחליפו אותו או שהקבלן ירצה אותו כי הוא מנהל עבודה טוב. הדברים תלויים בשאלה עד כמה מנהל העבודה חזק, אבל מנהל עבודה חזק הקבלנים לא אוהבים".