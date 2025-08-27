תרומה היסטורית וחסרת תקדים בהיקפה ניתנה לבית החולים בילינסון: ענת וד"ר שמואל חרל"פ, ידידי בית החולים, תרמו סכום יוצא דופן בהיקפו של 180 מיליון דולרים.

השניים שכבר תרמו בעבר לבתי החולים בילינסון והשרון, החליטו לתרום הפעם לטובת בנייתו של מרכז הלב והמוח ולקרוא לו "מגדל התקווה".

פתיחת המרכז מתוכננת לתחילת שנת 2027 ואכלוסו יאפשר את הכפלת היקפי הפעילות של המחלקות הקיימות במגדל האשפוז גור שאשא.

ענת וד"ר שמואל חרל"פ אמרו כי "התרומה מעבירה מסר של תקווה לעתידה של מדינת ישראל. מגדל התקווה ישרת את כל חלקי החברה הישראלית. חילונים, דתיים, חרדים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים, צ'רקסים - המגדל יהיה עבור כולנו, מגדלור של תקווה. ואם נזכה לחסות באורו, יהיה זה שכרנו".

ד"ר איתן וירטהיים, מנהל בתי החולים בילינסון והשרון, הוסיף "התרומה נדירה ומרגשת, בפרט כשמדובר בתרומה כחול לבן, של ענת וד"ר שמואל חרל"פ. התרומה שמגיעה מתוך תחושת שליחות לאומית, צפויה לשנות את פני הרפואה בישראל לשנים רבות קדימה. מגדל התקווה יאחד תחת קורת גג אחת את מיטב הידע, הטכנולוגיה, המחקר והחדשנות בתחומי הלב והמוח, ויאפשר לנו להעניק טיפול מתקדם ומציל חיים לכל אזרח. זהו רגע מכונן עבור בילינסון ועבור מערכת הבריאות הציבורית כולה. לתרומה השפעות רחבות טווח על פיתוח בית החולים, פיתוח חסר תקדים בתחומי הלב והמוח, לצד גידול משמעותי בהיקפי וביכולות האשפוז בכלל בית החולים".