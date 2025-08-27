התנועה לאיכות השלטון הגישה לפני מספר ימים תלונה נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, על החלטתו לבטל את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה.

אוריך מצידו שיגר מכתב לנציבות התלונות על שופטים ובו הוא קובע כי תלונת התנועה לאיכות השלטון נועדה להלך אימים על השופט ולפגוע בעצמאות מערכת המשפט.

עורכת הדין פנינת ינאי רואה בתלונת התנועה לאיכות השלטון לא פחות מסכנה לחברה הישראלית וביטוי לצביעותם של המגישים. "דיברו כאן על קץ הדמוקרטיה כי מישהו חשב שאפשר לבטל את עילת הסבירות, אבל אין יותר קץ דמוקרטיה מתנועה שמבקשת להלך אימים על שופט", היא אומרת ומדמה זאת להגעה לביתו של שופט על מנת להעביר לו מסר מאיים אם לא ישפוט כרצונם של המאיימים. "זה בדיוק מה שהם עשו בפועל, רק בדרך יותר אלגנטית, כאשר הם פרסמו תמונה שלו באתר התנועה בצבעים קודרים כשהם שואלים אם הוא פוגע בשלטון החוק, כשבכך הם מכניסים את הנרטיב לתוך השאלה".

ינאי רואה בהתנהלות התנועה התנהלות בזויה, חסרת תקדים המזעזעת לא רק אותה. "כל מי שמצוי בעולם המשפט לא יכול שלא להיות בהלם. דבר כזה מעולם לא קרה. מדהים שמדובר במשפטנים שיודעים היטב שאין להם שום מידע, שהם לא מכירים את חומר הראיות, שהתיק נחקר בחלקו על ידי השב"כ, כך שרוב חומר הראיות חסוי לחלוטין. זו פריצת גבולות של השמאל שלא יודע למסגר את עצמו למסגרת לגיטימית ואחרי שחשבנו שראינו את הכול מגיעה גם התלונה הזו".

בהתייחס לתנועה לאיכות השלטון מציינת עו"ד ינאי כי עוד בהיותה עורכת דין צעירה נדמה לגלות שעל אף האיסור הברור בניגודי עניינים ובפניה כלשהי של שופט לאחד הצדדים, התנועה לאיכות השלטון, זו שעותרת לבג"ץ שוב ושוב, מעניקה את פרסי 'אבירי איכות השלטון' לשופטים שפסקו לטובתה עם צאתם לפנסיה. תמיהתה לא נעצרת בתנועה, אלא גם כלפי השופטים המשתפים עם מהלך שכזה פעולה.

"כבר אז זה היה נראה לי כמו משהו שחוצה גבולות, אבל עכשיו נראה שקיימו ישיבה ושאלו בה מה עושים עם השופט מזרחי שאומר שהוא לא רואה כאן מקום לכתב אישום או שמקל בתנאים של יונתן אוריך. זה נראה שיש כאן אסטרטגיה כי זו תלונה רק לשם קמפיין תקשורתי. הרי אי אפשר להתלונן נגד שופט כשאתה לא צד בתיק".

"זה בזוי נמוך ואינפנטילי אבל הם ינהלו עכשיו קמפיין וישימו תמונה שלו ויגרמו לחלקים בציבור לחשוב שאם הוגשה תלונה בטח יש משהו, אבל מי שמגיש תלונה נגד השופט מזרחי לא יודע במי מדובר. השופט מזרחי קרוי על שם דודו, המסתערב היהודי הראשון בצפת שהביא מודיעין ומקום קבורתו לא נודע. מי שמכיר אותו מאז היותו פרקליט יודע שלא היה פרקליט יותר אמיץ, יותר ישר, ערכי ויסודי כמו שהיה הנשיא מזרחי".

עדות לאומץ ליבו השיפוטי של השופט מזרחי מוצאת עו"ד ינאי בימים בהם ניהל את התיקים נגד משפחת טורק היפואית, משפחתו של עבריין שחצה את כל הקודים המקובלים גם בעולם העברייני והטיל מוראו. בין השאר גם הביא למות בנו של יריבו כשניסה לפגוע בו. "היה דרוש אז אומץ כדי להתעסק בתיקים האלה, ומי שניהל את התיק היה מנחם מזרחי שנאלץ לא לנסוע ברכב שלו ולשאת אקדח במשך שנים ארוכות. מי שחשוב שתלונה כזו תהלך אימים על השופט מזרחי לא אסף מספיק מודיעין".

"מדובר בצעד מקומם, כי בכל פעם מחדש הם יורדים יותר נמוך ומבזים את עולם המשפט. אלה אנשים שיצאו לרחובות בשביל עילת הסבירות וזעקו על פגיעה בבית המשפט, אבל להתלונן נגד נשיא זה בסדר. זו צביעות של אנשים שלא יודעים מהו גבול ומסכנים את החברה הישראלית ואת המדינה שלנו. הם מרעילים את האוייר החברתי ועושים דברים שלא ייעשו בצביעות ובמסיכות של מי ששומרים על עולם המשפט. כך שומרים על עולם המשפט? כשמגישים תלונה נגד נשיא שההחלטה שלו לא מוצאת חן בעיניהם?".

בדבריה מזכירה ינאי את הטיעון לפיו בגלל פרשת קטרגייט לא ניתן לפטר את רונן בר, ולמען טענה זו בנו תילי תילים שאותם פורר השופט מזרחי. זו לטעמה הסיבה למאבק האישי נגדו. "אני מדברת עם סנגורים ותובעים וכולם כועסים כל כך. זו פגיעה בשלטון החוק ובנו כחברה".

בדבריה מציינת עו"ד ינאי כי אין לה היכרות אישית עם השופט ולמעשה כפרקליט הוא היה לה יריב קשה "כי הוא אדם מאוד רציני, אין אצלו נחמדות מחוץ לבית המשפט, אדם חד ערכי, לוחם צדק פרקליט משכמו ומעלה. אני אומרת את הדברים מדם ליבי כי פוגעים לי במערכת. זה מקומם אותי בראיה המרחבית כעורכת דן מזה למעלה מעשרים שנה".