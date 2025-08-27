דובר צה"ל בשפה הערבית, אביחי אדרעי, פנה לתושבי רצועת עזה, ובעיקר לאלו הגרים בעיר עזה ובצפון הרצועה, והבהיר כי השמועות על מחסור במקומות פנויים בדרום הרצועה - שקריות.

"הריני להבהיר כי קיימים אזורים נרחבים בדרום הרצועה, כמו אזור המוואסי ומחנות האזור המרכזי, שהם ריקים מאוהלים ויכולים לשמש את המפונים", מסר אדרעי. לדבריו, צה"ל ביצע מיפוי וסריקה של אזורים אלה, והם מוצגים לתושבים במטרה לאפשר פינוי בטוח ככל האפשר.

עוד הדגיש, "אין מנוס מפינוי העיר עזה. כל משפחה שתעבור דרומה תקבל את מירב הסיוע ההומניטרי האפשרי, אשר צה"ל פועל להרחיב בימים אלו. כבר התחלנו בפעולות להקמת אוהלים, הכשרת אזורים להקמת מרכזי סיוע, והנחת תשתיות מים".

בהודעתו הדגיש דובר צה"ל כי המעבר דרומה נעשה לצורך הגנה על האוכלוסייה האזרחית ולפני שלב נוסף בלחימה, וכי מאמצים נרחבים נעשים במקביל לסיוע הומניטרי עבור התושבים שיתפנו.

בתוך כך, הקבינט צפוי להתכנס ביום ראשון, כדי לדון בנושא כיבוש עזה ולאשר את התוכניות המבצעיות שהוצגו בפני שר הביטחון וראש הממשלה. במקביל, קיבלו מספר חטיבות הנחייה להיערך לתמרון קרקעי בתוך שבועות - אך טרם ניתנה הוראה רשמית באשר לאופי הפעולה.

במערכת המדינית נעשים מאמצים להכשרת המהלך לכיבוש עזה ככל האפשר בזירה הבינלאומית לנוכח החשש מהשלכות מדיניות של תמרון קרקעי.