ילד בן עשר תושב אזור המרכז נפגע בהתחשמלות בלונה פארק הפועל כחלק מפעילות הקיץ בטיילת הפארק בקריית מוצקין.

האירוע התרחש לאחר שהילד, שהיה רטוב ויחף, נכנס למתחם "מכוניות מתנגשות", ומיד לאחר הפעלת המתקן חש זרם חשמלי בגופו. כך דווח באתר Ynet.

לטענת ההורים, הילד בילה קודם לכן במתקן מתנפחים עם מים ובהמשך נכנס למתחם הלונה פארק המופעל על ידי זכיין פרטי. "הוא עלה למתקן כשהוא רטוב ויחף", סיפר האב.

האב שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לרשת המתנ"סים ולמפעילי המתקן, בו דרש לסגור את המתקן לאלתר ולבצע בדיקת בטיחות מקיפה.

מהזכיין נמסר: "הילד נכנס למתחם ללא אישור, יחף ורטוב, לאחר שהמפעיל סירב את כניסתו פעמיים. אנחנו מצרים על האירוע. המקום פועל כחוק ועם כל האישורים הנדרשים".