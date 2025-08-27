נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, דחה על הסף את תלונה של התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בתי המשפט במחוז מרכז, שדן בתיקו של יונתן אוריך.

קולה הגדיר את התנועה כ"מתלוננת סדרתית" שהגישה תלונה בגין תיק שכלל לא קשור אליה. "ארגון המרבה להגיש תלונות לנציב הגיש תלונה על שופט, כשהמתלונן אינו בעל דין בתיק והוא נסמך בתלונתו אך ורק על פרסום בתקשורת בעניינו של השופט. עניינה של התלונה בהופעתו בפני שופט של נפגע עבירה שהינו נכה וניצול פיגוע, שביקש להשמיע את טיעוניו באשר לעונשו של מי שפגע בו. לדברי המתלונן, השופט התייחס לנפגע העבירה בבוטות, קטע את דבריו ולא אפשר לו להשמיע את עמדתו בצורה מכובדת ומלאה. לטענת המתלונן כאשר אמר נפגע העבירה לשופט, כי הוא מספר על הפגיעה שלו ושל אימו שנפטרה מצער השיב לו השופט, כך על פי הטענה: "אני לא רוצה לשמוע אותך יותר".

בתום בירור פרטי התלונה מול כל המעורבים, קבע קולה כי התלונה נדחית מכל וכל. הוא ציין כי "המעט שניתן לומר על התלונה הוא, שטוב היה לה לולא הייתה נחפזת ומוגשת".

והנה לפנינו עוד תלונה, שאינה של הנפגע הישיר ואשר נסמכת כל כולה על פרסום בתקשורת מבלי שהמתלונן עשה את המינימום הנדרש והמצופה, לפנות לנפגע העבירה עצמו ולבקש לעיין בפרוטוקול בית המשפט. לו כך היה נוהג היה נחסך מן השופט הצורך להשקיע זמן מיותר במתן מענה לתלונת סרק זו", סיכם.