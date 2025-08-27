אשת התקשורת נטלי דדון שוחחה עם ערוץ 7 באירוע של מועצת בנימין ודיברה על החיבור הייחודי שלה להתיישבות ולמתיישבים.

"זה לא סוד שהחיבור שלי למתיישבים הוא משהו מיוחד ומרגש אותי כל פעם מחדש לנסוע מהרצליה לכיוון בנימין", אמרה דדון.

"באלול אנחנו שואלים את עצמנו מה השליחות שלנו בעולם", המשיכה דדון, "האנשים כאן שומרים על אדמת המולדת שהיא נחלת אבותינו והם השכפ"ץ של כל עם ישראל".

"זה עוטף ישראל ומבחינתנו קודש קודשים. כאן אנחנו נוגעים בשורשים שלנו, בזהות שלנו ואנחנו מגלים עולם ומלואו", היא הוסיפה.

הדר מוכתר, שמנסה להצטרף לליכוד בימים אלה, אמרה בראיון כי ההתיישבות היא הפתרון למשבר הדיור בישראל.

"צריך לבנות ולהתיישב לא רק ביו"ש, לא רק בבנימין אלא גם בעזה. אני רוצה גורדי שחקים בחומש ותחנת רכבת באריאל. צריך כמה שיותר לפתח את היישובים וזה הפתרון למשבר הדירות. כל יישוב שמוקם הוא אור גדול".