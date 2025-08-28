רבה של אומן, הרב יעקב ג'אן, הזהיר מפני מניעת הגעת חסידי ברסלב לעיר האוקראינית לראש השנה וקרא "למסור את הנפש" על הבחורים הצעירים המתכוננים לנסיעה.

דבריו נאמרו על רקע המתיחות המתמשכת עם הרשויות במולדובה והחשש ממעצרים של חייבי גיוס חרדים בשדות התעופה.

בריאיון לרדיו 'קול ברמה' אמר הרב ג'אן: "אני מקווה שיתעלו מעל זה והכל ייפתר בדרכי נועם ושלא תבער הארץ".

הוא הדגיש את האופי הזמני של הביקורים. "אף אחד לא נשאר באומן, זה מקום בלתי נסבל, באים לשבוע בלבד וחוזרים לארץ".

הרב ג'אן הזכיר את ההגבלות בתקופת הקורונה ואמר: "ראינו בעבר שנתניהו וכיוצא בהם ניסו למנוע את ההגעה לכאן בימי הקורונה, כולם נענשו על זה באותה שנה וירדו מגדולתם, גם כאן וגם בישראל".

הוא ציין שבניגוד למתיחות עם גורמים ישראליים, הרשויות המקומיות באוקראינה משתפות פעולה: "השלטון כאן משלב איתנו זרועות בכל מה שצריך".

הממשלה החליטה השבוע להקצות 10 מיליון שקל מחמישה משרדים ממשלתיים לטובת הטיסות לקברו של רבי נחמן באומן, כתשלום לרשויות במולדובה שמציבות דרישות כלכליות גבוהות לאישור המעברים.

במקביל פועל יו"ר ש"ס אריה דרעי לגיבוש מתווה שימנע מעצרים בשדות התעופה.