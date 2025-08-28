באירוע של מועצת בנימין שוחחנו בערוץ 7 עם יו"ר תנועת הריבונות יהודית קצובר ונדיה מטר שקוראות להחיל ריבונות ביו"ש באופן מיידי.

"אין משהו שיותר משמח מתיישבים ומתנחלים כמו חגיגה של עלייה של 17 יישובים שהם נזקפים לזכותו של ישראל גנץ, ראש המועצה של בנימין וראש מועצת יש"ע שעובד בכל התחומים ובעיקר בתחום הריבונות. אנחנו מתפללות שהוא יצליח להביא את הריבונות לידי מעשה ויצליח לשכנע את מי שצריך לשכנע.

אנחנו מחכים שהריבונות תוחל לפני ההחלטה באו"ם כי אז לא יהיה טעם בהכרזת מדינה פלסטינית וזה העניין המרכזי", מוסיפות השתיים.

יו"ר מועצת יש"ע לשעבר, פנחס ולרשטיין, אומר שהדרך הנכונה לריבונות היא הסכמה ישראלית. "כבר בקדנציה הקודמת שדובר על החלת הריבונות, אפילו רק בבקעת הירדן, אמרתי שצריך לברך בשם ומלכות. כל ההתיישבות היא כלי להחלת ריבונות. כל המטרה היא שזה יהיה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אנחנו צריכים שזה יהיה גם בהכרה של החברה הישראלית. חלק ניכר מהחברה הישראלית בשלה שהישובים היהודיים ביו"ש יהיו בריבונות ישראל".

הוא מוסיף שניתן גם להשיג לגיטימציה בינלאומית. "אם אנחנו רוצים לייצר את הקשר צריך להשתמש בטרמינולוגיות שהציבור העולמי מכיר. יהודה ושמרון זה מושג בינלאומי שהוא הבסיס לזכותינו לחזור לארץ ישראל. הכל מותנה בחוזקה של ההתיישבות ובהכרת עם ישראל ורצונו של עם ישראל שהריבונות תחול גם על האזור הזה".