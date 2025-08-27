חמישה אברכים בשכונת נווה יעקב בצפון ירושלים נפלו קורבן בשבוע האחרון לנוכל מוכר שחזר לפעילות לאחר תקופת היעדרות.

האיש, שמזדהה בשם "אמנון", כבר ידוע לתושבים ממעשי עוקץ קודמים והצליח שוב לרמות תושבים באמצעות סיפורי מצוקה שקריים.

הנוכל, מספרים התושבים, ניגש לאברכים בשעות לילה מאוחרות ומציג בפניהם מצבי חירום דחופים.

כדי לחזק את אמינותו הנוכל פיתח שיטה מתוחכמת: הוא מציע להשאיר את הטלפון הנייד שלו כפיקדון, מפעיל אותו על רמקול ומנהל שיחות מזויפות עם אנשים המתחזים לבני משפחה או לאשתו.

בחלק מהמקרים הוא אף מציג מסמכי העברת כספים מזויפים כדי ליצור מראית עין של רצינות.

התושבים המרומים מגלים במהירות שהאיש נעלם יחד עם הכסף. באירועים שבהם קורבנותיו מתעמתים איתו, הוא עובר לגידופים ואיומים פיזיים.

על פי מידע שנאסף על האיש, הוא שילב בעבר הונאות עם אלימות ופעילות פלילית נוספת, ואף ריצה תקופת מאסר. הדבר מסביר את היעדרותו מהשכונה בחודשים האחרונים, אך כעת הוא שב לפעילות באזור המוכר לו.

"הוא מכיר את השכונה ויודע בדיוק איך לפנות לציבור שלנו", מספר תושב ותיק. "הבעיה שהוא לא רק נוכל - הוא גם מסוכן ולא נרתע מאיומים כשהוא נחשף".