סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (רביעי) כי גרמניה, בריטניה וצרפת צפויות להודיע מחר על תחילת הליך להפעלת מנגנון הסנאפבק נגד איראן.

המנגנון, שהוסכם במסגרת הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, מחזיר לתוקף את כלל הסנקציות שהטילה מועצת הביטחון של האו"ם על איראן בטרם נחתם ההסכם.

בין הצעדים נכללים אמברגו נשק, הגבלות על תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים, הקפאת נכסים והגבלות תנועה על בכירים איראנים וגופים הפועלים בחו"ל.

לפי גורמים שצוטטו בדיווח, התהליך נמשך 30 יום, ובמהלכו יוכלו איראן והמעצמות האירופיות להמשיך לקיים מגעים דיפלומטיים. מקור דיפלומטי מסר כי "המשא ומתן האמיתי עם איראן יחל לאחר הגשת המכתב למועצת הביטחון".

בהסכם הגרעין נקבע כי מנגנון הסנאפבק יפקע ב-18 באוקטובר 2025. לכן, המדינות החתומות מחויבות להפעילו עד מועד זה.

לפי רויטרס, בחודש שעבר תיאם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו עם מקביליו מצרפת, בריטניה וגרמניה, והוסכם להפעיל את המנגנון אם לא יושג הסכם עד סוף אוגוסט.