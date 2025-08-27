שורדת השבי אילנה גריצ'ווסקי, בת זוגו של מתן צנגאוקר המוחזק בשבי חמאס ברצועת עזה זה 691 ימים, העידה אחר הצהריים (רביעי) בפני מועצת הביטחון של האו"ם בניו יורק.

"אדוני הנשיא, חברי מועצת הביטחון, שגרירים, אני עומדת כאן היום לא רק כדי להרים את קולי, אלא גם בשם אלה שעדיין מוחזקים בשבי ובשם אלה שנרצחו באכזריות והושתקו לעד", אמרה בפתח דבריה. היא סיפרה על ילדותה במקסיקו ועל מעורבותה בארגונים בינלאומיים, וציינה, "אבל כשנזקקתי להם יותר מכל - הם לא היו שם".

בהמשך שחזרה את רגעי החטיפה, "תפסו אותי בשיער, היכו אותי, ניסו לצלם אותי, התחננתי שלא יאנסו אותי ושלא ירצחו אותי. זרקו אותי על אופנוע, בדרך החלו להתעלל בי מינית עד שהתעלפתי. כשהתעוררתי מצאתי את עצמי חצי עירומה מוקפת מחבלים".

לדבריה, סבלה מלסת ואגן שבורים, נזק לאוזן וכווייה ברגל, בעוד אחד המחבלים אמר לה שלא תשתחרר לעולם - "שאני יפה, שאנחנו נתחתן ונביא ילדים".

גריצ'ווסקי תיארה את הניסיון להסתתר בחדר ביטחון בביתם שבקיבוץ ניר עוז, כשבן זוגה מתן צנגאוקר מחזיק את הדלת בכל כוחו, ואת הרגעים בהם עברה בין בתים, מנהרות ודירות בעזה. "בהתחלה שמענו יריות וצעקות בערבית, לא הבנו שהגיהנום רק לפנינו. נעלנו את עצמנו ביחד באותו חדר ומתן חסם את הדלת בכל כוחו", סיפרה. "ניסיתי לוודא שהכלב שלנו יהיה בשקט. הם נכנסו לכל בית בקיבוץ ניר עוז - וחיפשו איך להרוג, לחטוף ולאנוס".

היא תיארה את הרעב הכבד אותו חוותה, "בילינו 40 יום כמעט בלי אוכל ומים, בלי תרופות, תחת טרור פסיכולוגי מתמשך".

על התנאים הקשים בשבי אמרה כי ירדה 12 קילו ולא קיבלה תרופות למרות מחלות הרקע מהן סבלה. "הם קבעו מתי נדבר, מתי נישן, מתי נלך לשירותים. כל גרגר חומוס היה אחרי שהם לקחו לעצמם את הבשר והאורז".

לדבריה, ארבעה ימים לפני שחרורה הובלה לבית החולים נאסר, משם למנהרה, שם ראתה חטופים נוספים ובהם איתן הורן ודוד קוניו - ואף נודע לה שמתן מוחזק בעזה. "התחננתי לראות אותו, הם אמרו 'אחר כך'. אבל 'אחר כך' לא הגיע. בסוף נאלצתי לעזוב עם חור בלב".