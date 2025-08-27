בית משפט השלום באילת האריך היום (רביעי) בשישה ימים נוספים את מעצרו של אשר גולדשטיין, קשיש בן 88, שהתוודה בסוף השבוע כי רצח את בנו סער בשנת 1974.

בחקירתו האחרונה חזר בו מהגרסה הקודמת וטען כי לא ביצע את המעשה.

הקשיש, שנשא בעבר עונש מאסר לאחר שרצח את אשתו לבנה בשנת 1976, הובא אזוק לאולם בית המשפט. לבקשת השופט גיא אבנון, המשטרה הסכימה להסרת האיזוק. נציג המשטרה מסר כי מאז הדיון הקודם בוצעו פעולות חקירה נוספות שחיזקו את החשד נגדו.

מוקדם יותר השבוע פורסם כי גולדשטיין, חולה במחלה סופנית, הודה כי הטביע למוות את בנו בן ה-5 ליד אי האלמוגים במפרץ אילת. עד להודאתו, נרשמה מותו של הילד כ"טביעה רגילה".

על פי הרישומים, האב ריצה 11 שנות מאסר לאחר שהורשע ברצח אשתו לבנה, שנמצאה חרוכה במכונית שרופה בכביש הערבה. בתחילה סברו כי מדובר בתאונת דרכים, אך בהמשך התברר כי האב ביים את מותה.