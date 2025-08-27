לאחר שגירשה את שגריר איראן, אוסטרליה חושפת כיצד מימנה טהרן פיגועים נגד מטרות יהודיות.

ראש המודיעין האוסטרלי, מייק ברג'ס, חשף כי לאחר הצתת בית הכנסת "עדת ישראל" בחודש דצמבר האחרון, החלו הרשויות האוסטרליות לחקור האם מבצע הפיגוע, יונס עלי יונס, קיבל תשלום עבור הצתת בית הכנסת.

לאחר חקירה התברר כי כסף שנשלח מאיראן ועבר בדרך במקורות שונים, שימש בסופו של דבר לגיוס "פושעים קטנים" לבצע את פעולות הטרור נגד מטרות יהודיות.

כזכור, ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע על ההחלטה לגרש את שגריר איראן באוסטרליה לאחר שהאשים את השלטונות בטהרן כי עמדו מאחורי סדרת פיגועים נגד מטרות יהודיות באוסטרליה.

בראיון לתאגיד השידור האוסטרלי ביום שלישי, אמר אלבניזי כי "כוחות הביטחון עשו עבודה יוצאת דופן כדי לאתר את מקור המימון של גורמים פליליים אלה, ששימשו ככלי של המשטר האיראני".

לדברי ראש המודיעין האוסטרלי, ברג'ס, הנאשמים בביצוע הפיגועים לא היו מודעים לכך שהמימון מגיע בתחילתו מטהרן, ולמעשה הם הפכו למגויסים מצד איראן ללא ידיעתם.

כבר בשנה שעברה הזהירו שירותי הביטחון בבריטניה ובשוודיה כי "טהרן משתמשת בשלוחים פליליים" כדי לבצע מתקפות טרור נגד מטרות יהודיות במדינות האלו. ממשלת בריטניה הודיעה כי כוחות הביטחון המקומיים מנעו לפחות 20 מזימות הקשורות לאיראן מאז 2022. מדינות רבות נוספות גינו את מה שכינו "עלייה במספר מזימות ההתנקשות, החטיפה וההטרדה מצד שירותי המודיעין האיראניים".