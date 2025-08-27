הרמטכ״ל ברצועת עזה דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור שטח ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, מפקד חטיבת עציוני, מפקד החטיבה הדרומית ומפקדים נוספים.

בסיור, הוצגה לרמטכ"ל פעילות חטיבת המילואים 'עציוני' ופעילות חטיבה דרומית ברצועת עזה בשבועות האחרונים. הרמטכ"ל שוחח עם לוחמי ומפקדי 'עציוני', שהוארך להם צו המילואים לתקופה נוספת כחלק מהתפתחות המערכה והדגיש את הערכתו על פעילותם ברצועת עזה בימים אלו.

"אנחנו מצויים במערכה רב-זירתית ופועלים בכל החזיתות בעוצמה", אמר זמיר. "יש זירות שבהן כבר פעלנו ואנו ערוכים לפעול בהן שוב אם יידרש. המאמץ המרכזי שלנו בעת הזו הוא בהעמקת הפעולה בעיר עזה. אנו מתמקדים בכך כרגע, וממשיכים במהלכים המבצעיים בשטח. אנחנו מחויבים להחזיר את החטופים, להכריע את חמאס, ולדאוג שלא יתרחש שוב אירוע כמו השבעה באוקטובר".

הרמטכ"ל שיבח את לוחמי המילואים ואמר כי "בזכות אנשי המילואים ישראל עומדת זקופה מול כל אויב - ההקרבה שלכם היא השראה לכולנו. חיילי החובה, אנשי הקבע ועשרות אלפי משרתי המילואים נקראים לדגל ומקריבים את חייהם האישיים, הם ובני משפחותיהם, למען בטחון המדינה. אתם מגלמים את הביטוי העמוק ביותר של סולידריות ישראלית ושל מחויבות לעתיד המדינה".

עוד הוסיף כי יש לעשות הכל כדי לצמצם את העומס על המשרתים, שהם משאב לאומי יקר ערך. "נעשה הכל כדי ליצור יציבות ולצמצם את העומס על משרתי המילואים, מתוך הבנה שזהו משאב לאומי יקר ערך".

בדבריו הדגיש את חובת השותפות בנטל השירות, "ברקע האתגרים בכלל הזירות, לא ניתן להשלים עם מצב שבו לא כל חלקי החברה נושאים בנטל. בטחון ישראל מחייב שותפות מלאה של כל חלקי העם. זוהי חובה אזרחית ומצווה לאומית. אני קורא לכולם להתגייס ולתרום את חלקם באופן שיוויני - זהו צו השעה ועל כולנו להיענות לו".

יו"ר מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז הגיב: "במדינה דמוקרטית, פקידי ציבור מבצעים מדיניות של דרג נבחר. סוגיות של מדיניות, במיוחד כאלו שנמצאות במחלוקת ציבורית, הן עניינן של נבחרי הציבור, ואל לפקידים, בכירים ככל שיהיו, להתערב בהן".