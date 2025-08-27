מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, ערך היום (רביעי) מסיבת עיתונאים לתקשורת הבינלאומית, בה הציג ניתוח מקיף של דו"ח ה-IPC.

לדבריו, על פי הנתונים של הארגון עצמו, נחשפו זיופים גסים שנועדו לשרת אג'נדה פוליטית התואמת את קמפיין חמאס.

הדו"ח שחושף את השקרים

בר טל חשף מכתב רשמי ששיגרה ישראל ל-IPC בדרישה נחרצת לגנוז את הדו"ח לאלתר. "אם הדו"ח לא ייגנז", הזהיר, "ישראל תפנה למדינות התורמות בבקשה להפסיק את המימון לארגון".

בין הממצאים שהוצגו: ה-IPC המציא 182 מקרי מוות "וירטואליים" על מנת להגיע לרף של 188 מיתות, הנדרש לציון מצב של רעב.

בנוסף, הארגון השתמש במדד MUAC 15% שאינו מותר לשימוש במצבים מסוג זה, ואף הסתמך על נתוני מרפאות האסורים לשימוש לפי כללי ה-IPC עצמו.

עוד נטען כי הארגון ביצע בחירה מגמתית של נתונים: מתוך סקר שכלל 15,749 ילדים נבחרו רק נתונים של 7,519 ילדים - באופן שהוביל לתוצאה הפוליטית הרצויה למחברי הדו"ח. בנוסף, הוסתר אחד משני סקרים שנערכו בעזה, אשר הצביע על כך שאין רעב ברצועה, והוא הוחבא בנספח הדו"ח.

בר טל סיכם כי מדובר בזיופים חמורים שאינם עומדים בסטנדרטים מחקריים, וכי ישראל לא תאפשר לדו"ח להישאר על כנו.