מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מפרסם אזהרות לתושבי עזה נגד מה שהוא מכנה "תעמולה כוזבת" של ישראל, הטוענת כי כוחות צה"ל נסוגו ממרכז ומזרח ח'אן יונס.

בהודעה שפורסמה בטלגרם נטען כי כלי רכב של צה"ל עדיין נמצאים באזורים אלה, וכי מספר תושבים נהרגו שם בשעות האחרונות.

ההודעה טוענת כי המפה שפרסם צה"ל, המסמנת אזורים "בטוחים", היא תרמית שנועדה לפתות תושבים להתקרב לאזורי היערכות צבאיים כדי לפגוע בהם.

עוד נאמר כי אין מקומות בטוחים בח'אן יונס, וכי אזורי המוואסי והאזורים המערביים, המוגדרים על ידי ישראל כאזורים הומניטריים, נתונים להפגזות מתמשכות.

ההודעה קוראת לתושבים שלא להאמין להנחיות הפינוי של צה"ל ולהישאר במקומם, תוך טענה כי "הגיהינום של האויב נמצא בכל מקום".