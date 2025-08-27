לאחר שנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, דחה את תלונתו של מנכ"ל ארגון בצלמו שי גליק נגד השופט זאיד פאלח, שיגר היום (רביעי) הארגון מכתב תגובה חריף.

במכתב, שנשלח באמצעות היועץ המשפטי של הארגון עו"ד מיכאל ליטווק, טען גליק כי פעילותו נעשית מתוך שליחות ציבורית ולא כ"מתלונן סדרתי", כפי שטען הנציב. לדבריו, "כל תלונה מוגשת רק לאחר בדיקה מקיפה ועמוקה של העובדות".

עו"ד ליטווק ציין כי גליק עומד בראש ארגון זכויות אדם הנאבק בגזענות ופועל למען שקיפות ושוויון, וכי בעבר הגיש תלונות רבות שנמצאו מוצדקות - בהן נגד שופטים שהתבטאו באופן לא הולם, התראיינו ללא אישור או השתתפו באירועים בעייתיים מבחינה ציבורית.

הארגון מתח ביקורת על גופים ציבוריים אחרים, בהם התנועה לאיכות השלטון, שלדבריו הגישה לאחרונה "תלונת כזב שנועדה להפעיל לחץ על שופט". לטענת הארגון, בניגוד לכך, תלונותיו של גליק מבוססות על נתונים שנאספו מנפגעי עבירה, עורכי דין ועדים רלוונטיים.

עוד נטען כי במקרה האחרון, שבו עסק גליק בהתבטאות השופט כלפי נפגע הלינץ' בעכו מור ג'נאשווילי, "דווקא גליק היה היחיד שבדק את מלוא העובדות מול עדים, עורכי דין ונפגעי העבירה בטרם הגיש את תלונתו".

עו"ד ליטווק ביקר את הנציב על כך שבדק את המקרה מול השופט ובא כוח המחבל, אך לא פנה לנפגע העבירה עצמו.

בסיום המכתב הדגיש גליק כי הוא מקבל את החלטת הנציב "במלואה ובכבוד", אך מבקש להבהיר כי אינו פועל מתוך עימות עם מערכת המשפט אלא במטרה לחזק את אמון הציבור בה. "זוהי שליחות של תיקון עולם מתוך אחריות חברתית עמוקה", נכתב.