חוזרים לשחק. לרגל 90 שנות קיומה, הודיעה בית"ר ירושלים על מיזם חדש ביוזמת הבעלים ברק אברמוב.

מדובר בקבוצת ותיקים שמקים המועדון הירושלמי בו ייקחו חלק שחקני עבר של המועדון, כאשר המטרה היא לחלוק כבוד לעבר של המועדון שלדברי הבעלים אברמוב, העבר הוא חלק בלתי נפרד מבניית עתידו של המועדון.

לדברי אברמוב, המטרה היא לייצר חיבור חי בין הדורות ובין השמות שכתבו פרקים מרגשים בהיסטוריה של בית"ר, לבין דור ההווה והעתיד.

רשימת השחקנים הראשונית שפרסם המועדון הירושלמי כוללת כוכבים כמו אבירם ברוכיאן, אלי ששון וכן הצוות שכיום פועל בבירה, המנכ"ל כפיר אדרי, עוזר המאמן משה אוחיון ומנהל הקבוצה לשעבר אלירן דנין שכיום מנהל את האצטדיון הביתי אצטדיון טדי שבבירה.

בין יתר השחקנים שייקחו חלק בקבוצת הוותיקים ניתן למצוא גם את רן מבאשוב, מתן בראשי, אופיר עזו, ציון זקן ועוד רבים וטובים ששמם יפורסם בהמשך.

למעשה, קבוצת הותיקים כבר החלה את אימוניה, כאשר בבית"ר אמרו כי על פי האימון הראשון, התשוקה והאגרסיביות עדיין שם ובמלוא הכוח. עוד אמרו בבית"ר כי קבוצת הותיקים תתחרה כבר בעונה הקרובה, לאחר תהליך יסודי של תכנון, תיאומים והיערכות מקצועית, כאשר הרעיון שעמד מאחורי המהלך הוא להציב את שחקני העבר בעמדה פעילה - במשחקים, בסדנאות, בהעברת ערכים לדור הצעיר ובייצוג קהילתי של המועדון.

"ההיסטוריה של בית"ר היא עמוד שדרה,” אמר הבעלים, ברק אברמוב. “זו זכות גדולה להקים את קבוצת הוותיקים ולחבר אותה מחדש למועדון, לאוהדים ולקהילה. הם שיחקו בשביל הסמל הזה בעבר - עכשיו הם ממשיכים לייצג אותו בעתיד”.

בקרוב יפורסמו שמות נוספים ולוח הפעילות המלא של הקבוצה, הצוות המקצועי שילווה אותה ותוכניות ההמשך כחלק בלתי נפרד מהחזון הבית"רי, אמרו בבית"ר.