כעשרים בני אדם נפגעו היום (רביעי) באירוע ירי בעיר מיניאפוליס שבמינסוטה, לאחר שחמוש פתח באש בכנסייה קתולית הסמוכה לבית ספר יסודי קתולי.

במהלך הירי נרצחו שני ילדים ונפצעו 17 בני אדם נוספים, בהם 14 ילדים. לאחר מכן שם היורה קץ לחייו. זהותו והמניע למעשה טרם פורסמו.

לפי הדיווחים, בסביבות השעה 08:30 (שעון מקומי) הגיע לכנסייה גבר לבוש שחורים ופתח באש בזמן שתלמידי בית הספר השתתפו בטקס לפתיחת שנת הלימודים.

המשטרה ציינה כי היורה ירה לעבר הקהל באמצעות רובה דרך חלונות הכנסייה, והחזיק גם שני אקדחים.

בעקבות הדיווחים על הירי הוזעקו למקום שוטרים ופרמדיקים. עיריית מיניאפוליס עדכנה את התושבים כי "היורה נוטרל" ואינו מהווה עוד איום לציבור.

מושל מינסוטה טים וולז התייחס לאירוע ואמר, "אני מתפלל למען הילדים והמורים שלנו, שבשבוע הראשון של שנת הלימודים נפגעו ממעשה האלימות הנורא הזה".