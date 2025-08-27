ראש הישיבה מגור הרב שאול אלתר פנה לבחורי ואברכי הישיבות בדברי חיזוק על רקע משבר הגיוס וטען כי "הרבונו של עולם מנסה אותנו בענין לימוד התורה".

הרב אלתר, שהעביר את מסריו בישיבתו, התבסס על הפסוק "כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם".

לדבריו, "זה לא סוד: הרבונו של עולם מנסה אותנו בענין לימוד התורה, נסיון לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים האם אפשר לשבת וללמוד".

ראש הישיבה הסביר כי לימוד התורה משרת שתי מטרות: "בראשונה בשביל עצם הלימוד, שמקדישים את כל הלב ואת כל הרצונות לתורה", ושנית "עבור היראת שמים, כדי להישאר עם יראת שמים ולא לאבדה".

הרב אלתר טען כי במצבים של הסתה יש צורך ב"כח רבים מלוכד", ולכן בחורים צריכים להישאר בישיבות ואברכים בכוללים. "זה מה שמביא את כח הרבים כנגד המסיתים ומדיחים", אמר.

בהתייחסות למצב הביטחוני, הרב אלתר טען כי "לא החכמה לא הגבורה ולא העצה הם השומרים עלינו, אלא ה' ישמור עיר". לדבריו, "ה' שומר את העיר בזכות 'בשעריך ירושלים' שעוסקים בתורה".

ראש הישיבה הדגיש את האחריות המוטלת על לומדי התורה: "על לומדי התורה לדעת את האחריות המוטלת עליהם, ולעשות זאת בלב שלם". הוא טען כי דווקא הצעירים, שעדיין יש להם "רתיחת הדם", כלשונו, הם "שלוחי ציבור לדברים אחרים".

"הרי אתם שליחים של כל הציבור להגן עליו", אמר לבחורים, "על אלה שמבינים את יקרת עבודתכם, וזוכים גם לאלה שלא זכו להבין, וגם לאלה שרודפים אתכם".