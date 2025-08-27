נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (רביעי) הצהרה חריפה בה קרא לנקיטת צעדים משפטיים נגד המיליארדר ג'ורג' סורוס ובנו אלכסנדר.

לדבריו, השניים נושאים באחריות לתמיכה במהומות האלימות שפרצו ברחבי ארצות הברית.

טראמפ כתב, "ג'ורג' סורוס ובנו השמאלני הרדיקלי צריכים להיות מואשמים בחוק ה-RICO בשל תמיכתם במהומות אלימות ועוד, בכל רחבי ארצות הברית של אמריקה". בהמשך טען כי "סורוס וקבוצת הפסיכופטים שלו גרמו נזק גדול לארצנו!".

הדברים מצטרפים לביקורת ממושכת מצד גורמים שמרניים בארצות הברית, הרואים בקרנות "Open Society Foundations" של סורוס מקור השפעה משמעותי על סדר היום הפרוגרסיבי. הקרן מימנה בשנים האחרונות ארגונים שונים הפועלים בתחומי רפורמות במשפט הפלילי, הגירה ואקטיביזם בקמפוסים.

כמה ארגוני מעקב הצביעו על מימון שניתן לארגונים שהואשמו בפעילות אנטי-ישראלית. על פי דו"ח של NGO Monitor, חלק מהנתמכים על ידי קרנות הקשורות לסורוס לקחו חלק בקמפיין החרם (BDS) ואף פעלו ביהודה ושומרון. בנוסף, נמצאו קשרים עם ארגון J Street בוושינגטון, שזכה לביקורת במערכת הפוליטית בישראל.

בהצהרתו, טראמפ גם הזהיר את "החברים המטורפים של סורוס בחוף המערבי" והוסיף, "תיזהרו, אנחנו עוקבים אחריכם!". את דבריו סיכם באמירה כי הציבור האמריקני לא יסבול עוד ניסיונות לערער את יציבות המדינה, "אנחנו לא נאפשר למטורפים הללו לקרוע את אמריקה יותר, מבלי לתת לה הזדמנות לנשום ולהיות חופשית".