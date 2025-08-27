בית הדין הארצי לעבודה בירושלים פסק (רביעי) כי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים לא יוכל לנקוט צעדים ארגוניים בעקבות סכסוך העבודה שהכריז. משמעות ההחלטה היא שהשביתה שתוכננה לפתיחת שנת הלימודים - מבוטלת.

הסכסוך הוכרז על רקע שורה של מחלוקות, בהן שינוי חד-צדדי בתנאי עבודה, פגיעה בימי בחירה, הפחתות שכר מכוח "חוק ההפחתות", אי-העברת תקציבים להשתלמויות והקפאת אפשרות לפרישה מוקדמת. הארגון טען לחוסר תום לב מצד המדינה והמעסיקים.

בית הדין, בראשות השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, קבע כי מרבית הסוגיות הן מחלוקות משפטיות שאין מקום לטפל בהן באמצעות שביתה.

חלק מהנושאים - ובהם הפחתות השכר וקרן הפיצויים (קפ"מ) - כבר תלויים ועומדים בהליכים אחרים, ואילו בעניינים נוספים ניתנו הבטחות מצד המדינה להסדרת הנושא.

עוד נקבע כי דרישת הארגון להרחבת מכסת הפורשים המוקדמים מעבר ל-320 מורים אינה מעוגנת בהסכמים הקיבוציים הקיימים, ולכן אינה יכולה לשמש עילה לנקיטת צעדים ארגוניים. השופטים הדגישו כי יש למצוא פתרונות באמצעות הידברות ומשפט, ולא בשיבוש מערכת החינוך.

בסיום פסק הדין קבעו השופטים כי אין לארגון המורים סמכות לשבות על בסיס ההודעה האחרונה, וכי מערכת החינוך ותלמידי ישראל זכאים לוודאות וליציבות עם פתיחת שנת הלימודים.

שר החינוך יואב קיש הגיב: "כמו בכל אוגוסט, רן ארז מנסה להופיע בכותרות. אלא שהפעם בית המשפט לא קנה את הספין שלו והבהיר חד משמעית: אין סיבה לשביתה. ‏רן ארז שוב ניסה לגרור את מערכת החינוך לכאוס רגע לפני פתיחת השנה ושוב נכשל. כעת הגיע הזמן להתרכז במה שבאמת חשוב - התלמידים, המורים ופתיחת שנת הלימודים הקרובה".