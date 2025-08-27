ישראל שקלה בחיוב מהלך להעברת שטחי הר דב וחוות שבעא לידי סוריה. בתמורה, הייתה אמורה דמשק להשעות את תביעתה לריבונות ברמת הגולן, כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

בישראל אף בדקו את ההיתכנות הפוליטית של המהלך, שידרוש את תמיכתם של 80 חברי כנסת. לפי הדיווח, השיחות בנושא הופסקו בעקבות הטבח בדרוזים שאירע בא-סווידא, אולם האפשרות לחדשן בעתיד לא נשללה.

גורם סורי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי ייתכן שבעתיד ייווצר קישור בין סוגיית הר דב לסוגיית רמת הגולן, אך ציין שהנושא לא נידון במסגרת המגעים הביטחוניים.

לדבריו, "יש כרגע סוגיות בוערות יותר כמו הר הדרוזים. סוגיית הר דב צריכה להיפתר כחלק משרטוט הגבולות בין סוריה, לבנון וישראל".

גם גורם נוסף המעורה במגעים אישר כי הנושא אינו נמצא כעת על סדר היום, וצפוי לעלות רק בשלבים מתקדמים יותר.

בנוסף לתביעה הסורית לשטחי הר דב, גם לבנון טוענת בעלות עליהם. במשך שנים שימשה סוגיה זו עילה לחיזבאללה להמשיך ולהחזיק בנשקו, עד ל"שחרור" השטחים. משטר אסד נמנע בעקביות מלטפל בנושא זה באופן ישיר.