מג"ד בא"ח איסוף קרבי, סא"ל מ' שוחח עם ערוץ 7 בעקבות חניכת בסיס אימון משותף לחיל האוויר וחיל האיסוף הקרבי.

מ' מציין כי "המעבר לבסיס משותף נולד מצורך מבצעי לחבר בין האוויר ביבשה שנולד לאחר השבעה באוקטובר. בסיס האימונים החדש מהווה חלק מבית הספר להגנת הגבולות, בנוי בצורה יעודית ומותאמת למערך האיסוף הקרבי המרכז וממקד את ההכשרה המקצועית של הלוחמים והלוחמות. בסיס ההכשרות הוקם על בסיס תהליך למידה מבצעית בצה"ל והצורך בהכשרה ייעודית המתמקדת במקצועות איסוף המודיעין מהאוויר ומהיבשה.

בסיס חיל האוויר 'עובדה' מספק תשתיות לוגיסטיות ומקצועיות, על מנת לאפשר ללוחמים להשלים את הכשרתם באופן מיטבי. הפעילות המשותפת צפויה להעמיק את שיתוף הפעולה בין זרוע היבשה לחיל האוויר ולפתח תהליכי למידה מבצעיים מתקדמים", הוא מוסיף.

לצד זאת גם רווחת החיילים תשתפר. "הרצון לרווח קצת את בסיס סיירים ואולי להעתיק אליו הכשרות נוספות היה גורם תורם למהלך. התנאים הבסיסיים ללוחמים יהיו טובים יותר ויאפשרו אימונים טובים יותר, הקמת תשתיות של מרחבי אימונים משודרגים".

חיל האיסוף הקרבי מהווה חלק מרכזי בלחימה בעזה - ובגזרות נוספות. "בגדול, מהשבעה באוקטובר הלוחמים והלוחמות נלחמים מסביב לשעון - ברצועת עזה, יהודה ושומרון והגזרה הצפונית. הלחימה בעזה מתמקדת באותם אזורים שהאויב נמצא בהם, בעורף של המחבלים. זה לא פשוט - אבל הכוחות שלנו יודעים לפעול בצורה ממוקדת.

פעילות חיל האיסוף הקרבי צילום: דובר צה"ל

צוותים לוחמים שלנו נכנסים לתוך בתים בעזה, מזהים את המחבלים, מבצעים סיכולים מדויקים. אנחנו לא פועלים בכל מקום ברצועה - אלא במיקומים קריטיים, שם אנחנו יודעים שיש יעד. הלוחמים יודעים בדיוק איפה לחפש ומה לחפש. יש לנו אמצעי איתור משוכללים שמספקים לנו מודיעין מהימן שדורש פעולה מיידית. יש מאות סיכולים של מחבלים - בעיקר רחפנים מתאבדים, וזו הסיבה שאנחנו צריכים להיות שם כל הזמן, כל יום, בשטח, בין אם זה בתוך עזה או בגבולות שמסביבה".

"המודיעין שמגיע מחיל האיסוף הקרבי בעזה הוא קריטי להצלחה של כל משימה. אנחנו לא רק עושים סיכולים — אנחנו פועלים בצורה מחושבת וממוקדת, בהתאם לאיומים", מסכם סא"ל מ'.