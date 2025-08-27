בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה את השר רון דרמר לנהל משא ומתן לעסקה כוללת שתכלול את כל החטופים ואת סיום המלחמה בתנאיה של ישראל.

לפי דיווח ב-i24NEWS, בכירים במערכת הביטחון הזהירו במהלך הדיון כי נסיגה של צה"ל מציר פילדלפי עלולה להביא להשלכות חמורות.

"אם נצא מפילדלפי, בניין הכוח מחדש של חמאס לא יהיה מוגבל כפי שהוא היום. חמאס מוחלש אבל לא הובס, ולא מוותר על החזון שלו להשמדת ישראל", אמרו.

בכירים נוספים ציינו כי לחמאס עדיין יש שליטה משמעותית בשטח. "אם צה"ל יצא - השליטה הזו תתעצם מחדש. מה שיקרה בעזה ישפיע על כל הגזרות", הדגישו.