במלאת תשעים שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, נשא נשיא ישיבת עתניאל, הרב בני קלמנזון, דברים נוקבים והתייחס לאירועי השבעה באוקטובר ולמורשת הרוחנית שהנחיל הרב קוק.

האירוע נערך בישיבת עתניאל, ובמהלכו טען הרב קלמנזון כי תורת הרב קוק עמדה בבסיס הרוח שנשאה את הלוחמים שפעלו תחת קריסת המערכות ביום השבעה באוקטובר. "הקומץ הזה של אנשים הציל את המדינה באותו יום", אמר, "אף על פי שזה לא היה תפקידם. כשהמערכת קרסה, כשכל המוסדות עצמו עיניים והיו בטוחים באשליותיהם - מאות אנשים פשוט קמו, לקחו נשק ועשו את מה שנכון".

בדבריו הזכיר הרב קלמנזון גם את בנו, אלחנן קלמנזון הי"ד, שנפל במהלך הלחימה, והתייחס לשאלות שעלו לאחר מכן, "עיתונאים רבים הגיעו אחר כך ושאלו אותנו שאלה שלא האמנו ששואלים בכלל... למה הבנים שלכם, שהם דתיים, מתנחלים, ימניים - למה הם רצו למסור את חייהם להצלת יהודים חילונים שמאלנים?".

"לא יכולנו להאמין לשאלה הזאת", הוסיף, "אבל ראינו בעיניים את 'מאמר הדור'. היום הנורא הזה הראה לנו שמתוך מאמר הדור אנשים נהרו לעוטף עזה ועשו מה שהמערכת לא הצליחה לעשות - הצילו חיים ונלחמו באויב. הם הבינו שאנחנו עם אחד, ואחרי השביעי באוקטובר רבים נוספים הבינו זאת גם כן".

בהמשך דבריו התייחס הרב קלמנזון למעמדו של הרב קוק בימי חייו ואמר, "בימי חייו, הרב קוק היה שנוא. חייו היו מרים. העיתונאי עזריאל קרליבך כינה אותו 'גנרל בלי חיילים'. אבל זה ההבדל בין גדול הדור לבין גדול הדורות. גדולי דור - בני זמנם מכירים בגדולתם. גדולי דורות - לעיתים בני זמנם אינם מזהים אותם כלל. רק דורות אחר כך מבינים. וכך, תשעים שנה אחרי פטירתו של הרב קוק, אנחנו רואים היום כמה חיילים יש לגנרל הזה".