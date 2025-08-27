משרד הבריאות הודיע היום (רביעי) כי מפעל מוצרי איכות אמריקאים קורא להחזרת מוצר גלידת בן & ג'ריס "בצק עוגיות" במשקל 427 גרם, בעקבות תלונות צרכנים ובדיקה פנימית שערך המפעל.

במסגרת בדיקות בקרת איכות אותרה נוכחות אלרגן מסוג בוטנים, שאינו מופיע ברשימת הרכיבים.

במידע על האלרגנים המופיע על גבי האריזה נכתב כי המוצר "עלול להכיל" בוטנים, אך בפועל נמצא כי האלרגן אכן קיים בגלידה.

החזרה מתייחסת למוצרים שתאריך התפוגה שלהם הוא "עדיף להשתמש לפני" 09/02/27 מהשעה 20:00 ואילך, בהתאם לדוגמה המודפסת בתחתית המיכל. מספר הברקוד של המוצר הוא 076840100583.

משרד הבריאות מזהיר כי צרכנים הסובלים מאלרגיה לבוטנים או לאלרגנים נוספים המופיעים על גבי התווית מתבקשים שלא לצרוך את המוצר.

בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, מפעל "מוצרי איכות אמריקאים" החל באיסוף המוצר מדרכי השיווק.