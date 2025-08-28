באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין שהתקיים אמש (שלישי) בירושלים, אמרה ח"כ קטי שטרית מהליכוד בראיון לערוץ 7 כי השנה מדובר בכנס בעל אופי שונה, וכי הקריאה המרכזית היא להחלת ריבונות.

שטרית ציינה, "השנה זה כנס שבו אנחנו קוראים לריבונות. יזמנו כנס ריבונות בכנסת, מספר חברי כנסת, כי הנושא הזה הוא מאוד חשוב והוא קריטי. דווקא בימים אלו, זו התשובה לחמאס, לכל האויבים שלנו. כך נרחיב את מדינת ישראל לארץ ישראל השלמה, זו האידיאולוגיה של המחנה הימני, ואת זה צריך לממש".

בתשובה לשאלה על היחס בין ההתיישבות לריבונות אמרה שטרית כי "הריבונות היא יחד עם ההתיישבות הענפה שקורית בימים אלו. בשנים עברו - יישוב, שניים, מקסימום שלושה. אנחנו היום פשוט מרימים את קרנה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ובבנימין, וזו התשובה לאויבים שלנו".

שטרית התייחסה גם ללחץ הבינלאומי ואמרה, "לחץ בינלאומי יהיה, כי הוא לא נובע מריבונות ולא ממלחמה כזו או אחרת, הוא נובע מדבר אחד - אנטישמיות. אנטישמיות הייתה, אנטישמיות תישאר. אז למה לנו להקשיב למה שאומרים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל? אנחנו צריכים להתחשב אך ורק בעצמנו".

בהמשך הציגה את הצעת החוק שיזמה, "החוק הזה בא ואומר, ייבחר גם פרקליט וגם המשנה לפרקליט מחוץ למערכת. הקריטריונים הקשוחים ביותר יחולו על מי שייבחר, אבל מצד שני באים עם רוח חדשה. ברור שבצה"ל לא אהבו את זה, כי אתה מזיז את הגבינה".

לדבריה, המטרה היא להביא לשינוי גם בהתנהלות הצבא. "מי שייבחר להיות פרקליט והמשנה שלו יהיה הטוב ביותר. מי שיבחר זה הרמטכ"ל ושר הביטחון, כמו שבוחרים אלופים ותפקידים אחרים. שנתיים חלפו מהאסון של השבעה באוקטובר, ואין עדיין כתב אישום, אין תשובות. אולי כדאי להביא רוח חדשה גם מבחוץ".