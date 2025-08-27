שגיא בר אל, בן 26 מבת עין, הוציא היום (שלישי) את שירו החדש "במסתרים". אף שכבר הוציא שירים בעבר, מדובר בסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו, שייקרא "שערים".

השיר נולד, לדבריו, מתוך תהליך אישי שעבר מאז ערב שמחת תורה, רגע לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל. "הייתה לי התעוררות חזקה לתורה ומצוות", הוא משתף עם ערוץ 7, "לקחתי על עצמי שמירת שבת יום לפני שמחת תורה. חתיכת שבת ראשונה... אני חושב שכולנו חווינו שבירה כזאת או אחרת וגם התעוררות חזקה במקביל".

בר אל מספר כי רבו הרב יעקב ורשבסקי היה שותף מרכזי להתעוררות שחווה, "מורי ורבי פתח לימוד של כמה מפגשים בנושא אמונה, ולאט לאט הלב שלי התחיל להיבנות. השיר נבע מתוך כאב גדול ובקשה עמוקה לטוב נגלה, לאהבה, לשמחה - לאור".

עוד הוא מוסיף, "אני מתפלל שהשיר יפתח את הלב, שמי שישמע אותו יפגוש את עצמו בפשטות ותמימות".

את מילות השיר והלחן כתב שגיא בר אל. על ההפקה המוזיקלית הופקד גיא אוחיון, שגם ניגן בגיטרה. עוד השתתפו בעיבוד דוד דגמי (תופים וכלי הקשה), דניאל עיברין (בס), נדב ברקוביץ (פסנתר), ליהוא בניאל (חליל), יערה בארי (קמנצה), ויצחק יוסף חזיזה ואביב יששכר (קולות).