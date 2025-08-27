עימות סוער נרשם היום (רביעי) באולפן חדשות 12 בין איש התקשורת מנחם הורוביץ לבין בועז נקי, מדוברי הפלג הירושלמי, על רקע חוק הגיוס.

הורוביץ אמר במהלך הדיון, "אנשים עם כיפות סרוגות נהרגו ונטבחו והם תלמידי חכמים לא פחות מהבן שלך". נקי השיב לו, "לא כמו בני התורה שיושבים ולומדים".

על ההשוואה בין אמא לחייל לוחם לבין אמא חרדית אמר נקי, "מי שהולך ל-8200 ויושב בחדר ממוזג גם מפחד למות? אני עושה יותר מ-8200". הורוביץ הגיב, "אתם לא מתגייסים, כי אתם שמעתם על מאות אנשים שנהרגו בקרבות. אתה רוצה את הבן שלך בראש השנה לידך".

נקי טען בהמשך, "הרמטכ"ל אמר דבר חשוב, שצריכים כולם להתגייס, הוא התכוון על הצפונבונים שלא מתגייסים בהמוניהם", ותהה מדוע לא מוחזרים לשירות עשרות אלפי החיילים ששוחררו לדבריו על ידי הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי.

העימות התלהט כאשר הורוביץ אמר, "בני ישיבות ההסדר יותר תלמידי חכמים". נקי השיב לו, "שקר, אתה יודע שזה שקר".