באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין התייחס ח"כ אריאל קלנר בשיחה עם ערוץ 7 לסוגיית הריבונות.

"שבעה עשר יישובים חדשים הוכרו בשנה האחרונה - וזה המפתח. התיישבות היא הביטחון שלנו והניצחון האמיתי על האויב. בשביל זה חזרנו לציון", אומר קלנר.

הוא מדגיש כי "ריבונות היא החותמת על כך שזו הארץ שלנו אל מול טענות אויבינו והעולם, אל מול כל הפרוגרס המטורלל. יש לנו הזדמנות שאני לא יודע אם תחזור אי פעם - עם ממשל כל כך אוהד בארצות הברית, עם ממשלה כל כך מחויבת בישראל - ועכשיו צריך לנצל אותה ולהכריז על החלת ריבונות ביהודה ושומרון".

קלנר סיפר גם על פגישה שקיים עם "הנסיך הירוק", מוסעב חסן יוסף, בנו של אחד ממנהיגי חמאס. "הוא הבהיר שחמאס לעולם לא ישחרר את החטופים. הוא אמר שעלינו להכיר את האויב ואם לא נביס אותו התוצאות יהיו הרסניות לישראל ולמערב בכלל".

"אנחנו נמצאים פה מול אויב ברברי אסלאמיסטי שמוכן להקריב את ילדיו שלו, העיקר להשמיד את מדינת ישראל. החטופים הם הנשק שבאמצעותו הוא רוצה להכניע אותנו ואסור לנו ליפול בפח הזה. אנחנו מחויבים להביא לניצחון גדול על האויב הנורא הזה".