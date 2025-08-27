למען הים: שיתוף פעולה ענק בים האדום ולנטין נידלאה, רשות הטבע והגנים

במהלך החודשים האחרונים החל מבצע ענק אליו שותפות רשות הטבע והגנים, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון וחיל הים ומטרתו שיקום הטבע הימי באזור הנמל הצבאי הממוקם על הים האדום.

הפרויקט עוסק בתכנון וביצוע של רציף ימי חדש עבור כלי השייט של חיל הים, בתחומי המזח הפתוח בעיר אילת.

מדובר בפרויקט לאומי רחב היקף, אשר נועד להחליף את הרציף הישן שנבנה בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, ואינו נותן מענה הולם לצרכים המבצעיים, הבטיחותיים והתפעוליים של חיל הים בעידן הנוכחי.

העבודות כוללות פירוק יסודי של כל הרציף הקיים, לרבות אלמנטים בטוניים ותת-ימיים, תוך הקפדה על פינוי מבוקר של כל הפסולת שנאגרה במהלך השנים. הרציף החדש יתוכנן וייבנה כך שיתאים לסוגי כלי השייט המודרניים, ויספק מענה לצרכים מבצעיים מגוונים - החל מקליטה, עגינה, תדלוק ואחזקה, וכלה בתפעול שוטף של יחידות החיל באזור.

אחד האתגרים המרכזיים בפרויקט הוא שמירה על ערכי טבע וסביבה ייחודיים לאזור אילת. במסגרת זו, יתבצע פינוי ייזום ומתואם של כ-10,000 מושבות אלמוגים - המהווים בתי גידול עבור אורגניזמים ימיים רבים. הפינו מתבצע בשיתוף מלא עם רשות הטבע והגנים, באופן מדויק וזהיר, תוך שמירה על האיזון האקולוגי והימנעות מפגיעה בלתי הפיכה בסביבה הימית הרגישה, הפרויקט צפוי להימשך כ-24 חודשים.

מנהל מרחב סובב מפרץ אילת ברשות הטבע והגנים, אסף הברי, אמר: "אנו מלווים מזה מספר חודשים את הפרויקט העצום שנקרא פרויקט ה"התכנסות" של חיל הים במפרץ אילת. במסגרת הפרויקט, משרד הביטחון וחיל הים נרתמו לבקשתנו לדאוג גם לשיקום וניקיון של קרקעית הים בשטח הימי של חיל הים".

"זה לא מובן מאליו, מדובר על 'מגה' פרויקט, זה אזור שלאורך שנים סבל מזיהום של פסולת ותשתיות שהושארו/קרסו על קרקעית הים. במסגרת הפרויקט, מוצאים את פריטי הפסולת מהמים שעל גבי חלק מהם התפתחו לאורך השנים אלפי ערכי טבע, רובם מוגנים. עיקר העבודה שלנו הוא לנתק את האלמוגים בצורה מאוד מדויקת וזהירה ולהעתיק אותם למקום מבטחים ובכך להצילם".