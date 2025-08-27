הרב זילברשטיין על סערת הפסק לכתחילה

הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, התייחס לאחרונה לסערה שנוצרה בעקבות פרסום ייחוס שגוי לדבריו בנוגע להיתר לחלל שבת כדי להימנע משירות צבאי.

בשיעור שמסר, הציג הרב את עמדתו והבהיר כי הדברים שפורסמו אינם נכונים. "מי שפרסם את זה לא יודע מה שנעשה בין ימינו לשמאלו", אמר הרב שדבריו פורסמו בעיתון 'לכתחילה'. "אחד לא שמע מה שאמרתי ופרסם, אין דובים ולא יער".

לדבריו, הוא הציג שאלה היפותטית בלבד - מה יעשה יהודי במקום שבו אוסרים עליו ללמוד תורה - והסביר כי במצב כזה אכן מותר לחלל שבת כדי לברוח. "אבל אצלנו בארץ ישראל? השלטונות לא נותנים ללמוד תורה? מה פתאום", אמר.

הרב הדגיש כי ההיתר אינו רלוונטי למדינת ישראל. "אם הם יעשו את הצבא שלהם וירצו ללמוד תורה, מישהו יתנגד? חס ושלום. זה אמור על מקרה שאומות העולם לא נותנים ללמוד", ציין.

כאשר נשאל על בחור שאינו מקדיש את זמנו ללימוד תורה אלא מסתובב ברחובות, השיב הרב, "להתגייס לאיפה שהרב שטיינמן אמר, ודאי, מה הספק? ודאי שכן".

בדבריו התכוון הרב לגדוד החרדי "נצח יהודה", המהווה מסגרת ייעודית עבור חיילים מבתים חרדים, "לכאלה נושרים שילמדו קצת ויחברו אותם".