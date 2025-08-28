רגע לפני תחילת שנת הלימודים התכנסו השבוע בכירי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, יחד עם מאות ראשי ומנהלי המוסדות, לערב הוקרה, שבשיאו שיחה מטלטלת עם שורד השבי אלי שרעבי שריתק את הנוכחים בסיפורו האישי.

את הערב הנחה היוצר, הזמר והשחקן נועם יעקובסון, שגם שילב קטעי שירה, והוא כלל תוכנית עשירה ומגוונת: סרטון מרגש שהוקדש לעשייה הרבה של מנהלי הרשת, מופע פואטרי סלאם בו לקחו חלק ראשי מוסדות, וכן פאנל מקצועי בהשתתפות מנהלי חטיבות.

רגע השיא כאמור נרשם כששורד השבי אלי שרעבי עלה לבמה לקול מחיאות הכפיים של הנוכחים, ושוחח עם מנהלה החינוכי של רשת החינוך, הרב ד"ר יונה גודמן.

"האובדן של אשתי, בנותיי ואחי הוא נוראי והוא מלווה אותי יום-יום אך עם זאת, הכאב נמצא לצד החיים", שיתף שרעבי. "יש לי חיים מלאים בעשייה ובשליחות, יש לי המון רגעי אושר לצד המשפחה המדהימה והחברים שסביבי ומבחינתי אני בר מזל- בר מזל להיות בחיים, בר מזל להיות חופשי ובר מזל על השנים שהיו לי עם ליאן והבנות שלי. אני חייב להסתכל על זה ככה. אני אוהב את החיים. אין לי את הפריבילגיה לשכב במיטה ולבכות".

שרעבי הוסיף ושיתף על יחסיו עם שורד השבי אלון אהל: "מצאתי את אלון עם חוסן נפשי נמוך. אימצתי אותו, שוחחתי איתו נתתי לו כלים כדי להתמודד עם המצב. אלון עבר תהליך מדהים ואין לי ספק שזה עוזר לו לשרוד. אני באמונה שנראה אותו בקרוב".

בסוף דבריו של שרעבי, שר שורד השבי יחד עם כל הנוכחים את השיר "אחינו כל בית ישראל", כשהתרגשות רבה נרשמה באולם. בהמשך אף קיבל מגן הוקרה ממנכ"ל רשת החינוך, אלחנן גלט שציין: "שנשכיל יום אחד להגיע לעומק האמונה של אלי שרעבי ול'שמע ישראל' שלו, בתפילות שלנו בישיבות ובאולפנות".