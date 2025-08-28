נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נאלץ להתפנות במהירות למקום מאובטח לאחר שמפגינים זועמים סקלו את רכב השרד שלו במטר אבנים.

מיליי נסע במכונית השרד שלו ברחובות בירת ארגנטינה, בואנוס איירס, במהלך קמפיין בחירות אמצע הקדנציה שיתקיימו בחודש אוקטובר. יחד איתו היו ברכב אחותו, קרינה מיליי, ופקידים בכירים נוספים.

הרכב של הנשיא הוקף באלפי תומכים נלהבים של הנשיא הפרו-ישראלי, אך זמן קצר לאחר תחילת המסע ברחובות העיר לומאס דה זמורה, 20 ק"מ דרומית לבואנוס איירס, החלו לפתע מפגינים נגד הנשיא להשליך מטר אבנים ובקבוקים לעבר רכב השרד בו עמד מיליי ונופף לקהל.

המאבטחים של מיליי לא לקחו סיכון ומיהרו לפנות את הנשיא, אחותו, ושאר הבכירים שישבו ברכב אל מקום מאובטח. מיד לאחר מכן נרשמו עימותים אלימים בין תומכיו של מיליי למתנגדיו, ורק התערבות המשטרה המקומית הצליחה להרגיע את הרוחות.

אחד מתומכיו של מיליי פונה לבית החולים לאחר ששבר צלעות במהלך העימות האלים. מתנגדיו של נשיא ארגנטינה טוענים כי הוא מעורב בפרשת שחיתות לכאורה בסוכנות הציבורית לטיפול בנכים, בה מעורבת גם אחותו של הנשיא הארגנטינאי, קרינה.

מיד לאחר התקרית פרסם מיליי הודעה בה האשים את האופוזיציה בליבוי הרוחות נגדו, ובאחריות להשלכת האבנים והבקבוקים על רכב השרד שלו.