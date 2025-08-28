חברת אל על פרסמה היום (רביעי) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025, שהושפעו משמעותית מסגירת המרחב האווירי בנתב"ג בעקבות מבצע "עם כלביא".

למרות ההפסד המוערך של כ-100 מיליון דולר בשל הפסקת הפעילות, אל על מסכמת את הרבעון עם הכנסות של כ-777 מיליון דולר ורווח נקי של כ-66 מיליון דולר.

בחודשים אפריל ומאי רשמה החברה עלייה של כ-14% בפעילות ושיעורי תפוסה גבוהים של כ-93%, זאת על אף חזרתן של חברות זרות לפעילות בנתב"ג.

עם פתיחת המבצע ב-13 ביוני הושבתו טיסות אל על וסאן דור עד 25 ביוני, אך החברה הפעילה טיסות חילוץ לישראלים ברחבי העולם וקבעה מדיניות מסחרית מקלה שכללה אפשרות לעלות לטיסות ללא עלות נוספת או לקבל החזר כספי מלא.

ברבעון השני הציגה אל על EBITDAR של כ-179 מיליון דולר (23% מההכנסות) לעומת 281 מיליון דולר (33%) ברבעון המקביל אשתקד. ההון של החברה נכון ל-30 ביוני עמד על כ-789 מיליון דולר, לעומת 527 מיליון דולר בסוף 2024. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-351 מיליון דולר. מספר חברי מועדון הנוסע המתמיד גדל ל-3.4 מיליון, מתוכם כ-481 אלף מחזיקים בכרטיס האשראי "פלייקארד".

דינה בן טל גננסיה, מנכ"לית אל על צילום: דוברות

מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה, אמרה: "אנו ממשיכים ליישם בעקביות את התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, גם לנוכח האתגרים במציאות הביטחונית. ברבעון זה קלטנו את מטוס הדרימליינר ה-17 והחזרנו לשירות מטוס 777. הפעילות נוהלה באופן אחראי וקפדני תוך הקפדה על המשכיות עסקית ובטיחות מלאה. אנו מאמינים בחוסנה של אל על וביכולתה להמשיך להוביל את ענף התעופה הישראלי לשנים קדימה".

סמנכ"ל הכספים, ינקל'ה שחר, הוסיף: "סיימנו את הרבעון עם רווח נקי של כ-66 מיליון דולר, למרות הפגיעה הקשה בשל מבצע 'עם כלביא'. כבר ביולי חזרנו לפעילות מלאה ואף הגדלנו את היצע המושבים בכ-8% לעומת יולי אשתקד. אנו מעריכים כי הביקושים הגבוהים, לצד איתנות פיננסית וגידול בקיבולת, יתמכו בהמשך הצמיחה והמימוש של התוכנית האסטרטגית שלנו".