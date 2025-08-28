יוסי דגן והשייח' מוואפק טריף רועי חדי

השומרון עם הדרוזים: ראש מועצת שומרון הגיע לחמ"ל הדרוזי האזרחי בג'וליס, בהזמנתו של מנהיג העדה הדרוזית השייח' מוואפק טריף.

דגן והשייח' טריף צפו במקום בסרטונים קשים של הזוועות שהתרחשו בסווידא וקיימו ישיבת עבודה.

בסיום המפגש קרא ראש מועצת שומרון לממשלת ישראל לקבל החלטת ממשלה רשמית לסיוע לבני העדה הדרוזית בסווידא, הנמצאים במצוקה קשה אחרי הטבח שביצעו כוחותיו של מנהיג סוריה ג'ולאני ולטפל בסיוע ההמוניטארי, כגון באוכל ובתרופות, בצורה מסודרת באמצעות מינהלת או רשות החירום הלאומית.

יוסי דגן אמר: "המראות המזעזעים מסווידא הם כמו המראות של ה-7 באוקטובר. מדינת ישראל חייבת לקבל החלטת ממשלה רשמית, שלוקחת אחריות, שמעבירה את הנושא לרשות החירום הלאומית, או למנהלת כמו שעושים בצפון ובדרום, ולהעביר סיוע הומניטרי קבוע ומסודר לאחים של האחים שלנו. הדם שלכם הוא הדם שלנו. כמו שמדינת ישראל לוקחת אחריות על כל מקרה של אנטישמיות בעולם, היא צריכה לקחת אחריות לטיפול כנגד רצח העם שנעשה כלפי הדרוזים.

אני מבטיח שאפעל בעניין כדי שהממשלה תקבל את ההחלטה הזאת וניקח אחריות. אני גאה להיות ישראלי יותר מתמיד, כשאני רואה אתכם מובילים את החמ"ל האזרחי הזה. ההתיישבות בשומרון עומדת לצד העדה הדרוזית", הוסיף.

לדבריו "יש בינינו ברית וקשר היסטורי ואמיץ בין יהודים לדרוזים, קשר שהתחזק במיוחד בשומרון: החל ממדחת יוסף הי"ד, לוחם מגיבורי צה"ל שנפל בקבר יוסף בשכם, דרך המפקדים הדרוזים שפיקדו ומפקדים על חטיבות צה"ל ביהודה ושומרון, ועד לשותפות בלחימה בטרור ובהגנה על ההתיישבות. הדם שלכם הוא הדם שלנו. אנחנו נלחמים כתף אל כתף לאורך כל השנים".

השייח' טריף, הגדיר את ראש מועצת השומרון "אח וידיד יקר" והודה לו על התמיכה. "אחינו בסוריה מתים מרעב, אין להם חשמל, מים, אוכל ותרופות. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי להכניס את הדברים האלה. אנחנו פונים לכל העולם שיעזור, ומבקשים שיפתחו ציר הומניטרי כדי להכניס סיוע. כמו שמכניסים לעזה 300 משאיות ביום, אנחנו צריכים שיכניסו חלק קטן מזה לאחינו בסוריה, כדי שמי שלא מת מכדורים לא ימות חלילה מרעב. תודה לכל החברים שבאו ומזדהים ותומכים".

במפגש השתתפו לצד השייח' נכבדים רבים מהעדה הדרוזית, קצינים בכירים במיל' בצה"ל, בניהם ח"כ עפיף עבד (הליכוד) שאמר: "אנחנו חייבים להיות ביחד, חייבים לפעול במשותף כדי לסייע לקורבנות בסווידא. אנחנו אחים. ההתיישבות והעדה הדרוזית הם אחים וחברים ותמיד נהיה כאלה".