השחקן רמי הויברגר, מהבולטים בשחקני ישראל בעשורים האחרונים, הלך לעולמו בגיל 61. בחודש אפריל האחרון חשף כי אובחן בסרקומה ועבר כימותרפיה.

הוא מוכר בעיקר מתפקידיו ב"מבצע סבתא", "החמישייה הקאמרית" ועוד. כמו כן שיחק בסרטים ההוליוודים "רשימת שינדלר" ו"גולדה" של גיא נתיב.

הויברגר, נולד ב-1963 בתל אביב ולמד בתיכון עירוני א'. את שירותו הצבאי עשה בחיל המשטרה הצבאית. הוא למד משחק בסטודיו של ניסן נתיב.

את הפריצה הגדולה עשה בתוכנית הסאטירה "החמישייה הקאמרית" ששודרה בשנים 1993 עד 1997, לצד מנשה נוי, קרן מור, דב נבון ושי אביבי. בשנת 1993 גילם את יוסף באו בסרטו של סטיבן ספילברג "רשימת שינדלר". בשנת 2009 הוענק לו פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה.

הויברגר הותיר אחריו שני ילדים מנישואיו הראשונים, ושניים נוספים מבת זוגו לשעבר האמנית דנה יהלומי.

הויברגר התראיין באפריל לתכנית "אינטימי" עם רפי רשף וסיפר כי מעבר למחלת הסרטן סבל במשך שנים ממאניה דיפרסיה. "מצב הרוח נע ונד, מסיבות אובייקטיביות וסוביקטיביות. יצא לי להתאבחן לפני כמה שנים ומצאתי שאני מאני-דיפרסיבי. זה משחק לי בראש ולא תמיד תלוי בתנאים אובייקטיביים".

באותו ראיון התייחס גם לשסע בחברה הישראלית וביקש להכות על חטא. "אחרי 10 שנים הגעתי לאנדרטה בכיכר רבין, היו מנגנים שם שירי פלמ"ח כל שבוע. ואני זוכר שעצרתי את הקטנוע, היה גשם, והתקרבתי, היו קצת יותר אנשים מדרך כלל, כי זה היה 10 שנים, והתקרבתי לגדרות ביטחון, והסתכלתי מסביב, ואז ראיתי שהקהל היה מאוד מאופיין.

הוא היה מונוכרומטי, הוא היה אשכנזי, מההתיישבות הוותיקה, עם שיער לבן מעוצב ועם כל מיני קריאות כמו "שפרה, תפסתי לך מקום", ולא היה שם כל עם ישראל, לא היה שם גם חלקו. למדורת השבט הזאת, לא הסכימו לצרף עוד אנשים, כי זה היה שלנו. כמו שעכשיו, חלק מהמחנה שלנו אומרים, 'גנבו לנו את המדינה', ואין מסמך כזה שהמדינה הייתה שלנו. הבנתי שיש בעיה. חייבים, מה שנקרא, כמו במדורה לזוז אחורה, ואז נוצרים עוד מקומות. אם לא נושיב פה עוד אנשים - פשוט ניעלם", אמר הויברגר.