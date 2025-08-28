סקר חדש של 'לקט ישראל', ארגון הצלת המזון הלאומי אשר בוצע באמצעות מכון המחקר מדגם, מראה כי הוא חודר גם לקופסת האוכל של הילדים.

הסקר, הנערך בקרב 675 הורים לילדים בבי"ס היסודי, מראה כי יותר משליש מההורים בישראל, כ־35% , ציינו שהם נאלצים לוותר על מוצרים שונים בגלל מחירם. אחד מכל שלושה הוסיף כי השיקול הכלכלי הוא הגורם המרכזי בהחלטה מה להכניס לכריך. עוד לפי הסקר, כשליש מההורים בישראל מחפשים מוצרים זולים יותר לטובת ארוחת העשר בשנה האחרונה מסיבות כלכליות.

הנתונים חושפים פערים כלכליים עמוקים ומתייחסים למשכורת ממוצעת למשפחה. מעל מחצית מהמשפחות המשתכרות מתחת לממוצע ציינו שהמחיר משפיע על בחירת המרכיבים לארוחת הילדים, לעומת כמעט פי חמישה ממשפחות בעלות הכנסה גבוהה מהממוצע.

בתחום הבריאות התמונה חריפה עוד יותר: 20% מההורים מוותרים על מוצרים בריאים בשל מחירם הגבוה, אך בקרב משפחות המשתכרות מתחת לממוצע הנתון קופץ ל־30%.

רוב ההורים עדיין מקפידים לשמור על עקרונות תזונתיים בסיסיים: כשני שלישים שולחים את ילדיהם לבית הספר עם ארוחה שהם מגדירים כבריאה ומאוזנת. עם זאת, בפועל, בעיני ההורים הדבר החשוב ביותר הוא שהילד יאכל בכלל. 66% מהנשאלים ציינו שהעיקר מבחינתם הוא שהילד לא יחזור רעב מבית הספר, גם אם זה אומר לוותר על ארוחה בריאה.

86% מהילדים מביאים לבית הספר כריך, אך בקרב משפחות מוחלשות המשתכרות הרבה מתחת לממוצע הנתון יורד ל־72%, לעומת כ- 90% במשפחות המשתכרות מעל הממוצע. בקרב משפחות המשתכרות מתחת לממוצע כ- 55% מביאים ירקות לארוחת העשר לעומת כ- 67% מהמשפחות המשתכרות מעל הממוצע.

מעבר לשיקול הכלכלי מצטרף גם השיקול החברתי. 34% מההורים ציינו שהם מתאימים את תכולת קופסת האוכל של ילדיהם למה שחבריהם מביאים לכיתה. כך הופכת קופסת האוכל לזירה שבה מתנגשים תקציב, בריאות ולחץ חברתי.

סמדר הוד עובדיה, סמנכ"לית תזונה ואיכות 'בלקט ישראל': "קופסת האוכל של הילד הפכה למראה של המציאות הכלכלית בישראל. הורים רוצים לתת לילדיהם את הטוב ביותר, אך נאלצים להתפשר בגלל יוקר המחיה או לחץ חברתי. נתוני הסקר מחדדים את הצורך בהעלאת המודעות לתזונה בריאה ומאוזנת הן בקרב הילדים והן בקרב ההורים ובהנגשת מזונות בעלי ערכים תזונתיים גבוהים. כארגון הצלת המזון הלאומי אנו פועלים במסגרת תוכנית "לקט בריאות" המבטיחה נגישות לירקות ופירות בשילוב חינוך תזונתי במסגרת בית הספר על-מנת שכל ילד יוכל להגיע לבית הספר עם ארוחה מזינה ושוויונית, בלי קשר לנסיבות הכלכליות בבית".