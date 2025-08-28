תיעוד מפעילות צה"ל בעזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, המשיכו ביממה האחרונה בלחימה ברצועת עזה נגד ארגוני הטרור.

בדרום הרצועה, צוות הקרב של חטיבת גולני הפועל תחת אוגדה 36 חיסל מספר מחבלים והשמיד תשתיות טרור.

במקביל, צוות הקרב של חטיבה 188 פעל במרחב חאן יונס והשמיד מבנים ששימשו את מחבלי חמאס, כחלק מהמאמץ לבסס שליטה מבצעית בציר "מגן עוז" המחבר בין חלקה המזרחי והמערבי של העיר.

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור עליונות ותת-קרקעיות.

צוות הקרב של חטיבת גבעתי השמיד תוואי תת-קרקע במרחב ג’באליה, בעוד כוחות חטיבה 401 זיהו שלושה מחבלים סמוך לאזור פעילותם והכוינו כלי טיס שחיסל את המחבלים.