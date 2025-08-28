צעיר בן 20, תושב מושב סמוך לירושלים, נעצר לאחר שתיעד עצמו מטיל את מימיו על קיר מסגד באבו גוש.

במהלך השעות האחרונות הגיע לידי המשטרה סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו נצפה הצעיר פוגע ברגשות דת. בעקבות קבלת הדיווח, החלו כוחות משטרת ירושלים בפעולות חקירה נמרצות שאיתרו את זהותו. שוטרי תחנת הראל של מרחב ציון עצרו אותו והוא הועבר לחקירה.

החשד נגדו הוא לעבירה של עלבון דת והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור, ובמהלך היום יובא החשוד בפני בית המשפט.

מהמשטרה נמסר: "מדובר במעשה פסול ומביש שראוי לכל גנאי. לא תהיה סבלנות או סלחנות כלפי מי שמבצע מעשי שנאה כלפי האחר. נפעל בתקיפות נגד כל אירוע של אלימות או פגיעה במוסדות דת ואנשיהם, וידע כל עבריין שידה הארוכה של המשטרה תגיע אליו".