עובד תברואה ערבי תקף תלמיד ישיבה במצפה יריחו שבבנימין, הכה בראשו במוט ברזל וגרם לו לחבלה קשה שנזקקה לטיפול רפואי. לאחר שהורשע בבית משפט השלום בירושלים ונגזרו עליו שישה חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי ותשלום פיצויים וקנס, הוגשה נגדו תביעה אזרחית נגררת על סך 80 אלף ש"ח.

על פי כתב התביעה, האירוע התרחש בנובמבר 2023, כאשר העובד הערבי שהה יחד עם נהג משאית זבל וקטין נוסף. הצעיר היהודי שאל את העובד האם הוא יהודי או ערבי, והקטין בתגובה השליך לעברו מוט ברזל ששימש להרמת מכולות אשפה. בהמשך התפתח עימות פיזי, ובמהלכו חטף העובד הערבי את המוט והלם באמצעותו בראשו של הבחור היהודי. כתוצאה מהמכה נגרם ליהודי חתך באורך חמישה ס"מ בראשו, והוא נזקק לאיחוי באמצעות סיכות בבית חולים.

לאחר ההליך הפלילי, במסגרתו הורשע העובד בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, הוגשה התביעה האזרחית בה נתבע פיצוי בגין הכאב, הסבל, עוגמת הנפש והתחושות הקשות שחווה הקורבן.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג את התובע, מסר: "מדובר במעשה שהיה יכול להסתיים בפגיעה חמורה הרבה יותר. התקיפה בוצעה ממניע אנטישמי מובהק, שכל חטאו של הקורבן היה היותו יהודי. אנו דורשים שהתוקף הערבי ישלם על מעשיו. ידע כל טרוריסט איסלמי שדם יהודי אינו הפקר".