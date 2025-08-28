צרפת ממשיכה במהלכים אנטי-ישראליים וכעת שוקלת לאחר ההכרה במדינה פלסטינית בחודש הבא לפתוח שגרירות בשטחי הרשות ולאפשר פתיחת שגרירות פלסטינית בפריז, כך אמר יועצו של נשיא צרפת עמנואל מקרון לענייני המזרח התיכון, עופר ברונשטיין לחדשות 12.

ברונשטיין הוסיף אמירה מקוממת במיוחד כשטען כי "שבעה באוקטובר לא היה מתרחש אם הייתה מדינה פלסטינית - משום שהיציבות שמדינה כזו הייתה מעניקה הייתה מונעת את האסון".

הוא טען עוד כי "המלחמה חייבת להיפסק והחטופים חייבים לחזור הביתה. דברים חיוביים קורים באזור, אבל המלחמה לא תאפשר נורמליזציה בין ישראל למדינות נוספות. אנחנו מנסים למנוע מישראל להיכנס לעיר עזה ולהחריף את המצב - אין לזה הצדקה ביטחונית או צבאית, וזו לא הדרך לשחרר את החטופים".

היועץ גם שלח איום מרומז כשאמר שבהתנהלות מול ישראל בפריז מקווים "לא להגיע להטלת סנקציות".