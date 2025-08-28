זה שחזר וזה שלא יחזור. כשהיא במקום השני בבית, עם 6 נקודות מ-3 משחקים, כשניצחה פעמיים את אסטוניה והפסידה לראשונה בטבלה נורבגיה, תקיים נבחרת הכדורגל של ישראל בשבוע הבא צמד משחקים במסגרת מוקדמות גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2026.

היום (חמישי) פרסם מאמן הנבחרת רן בן שמעון את סגל השחקנים שיעמוד לרשותו לקראת צמד המשחקים מול מולדובה ואיטליה.

בן שמעון החזיר לסגל הנבחרת את גבי קניקובסקי שעבר ממכבי ת"א לאלופת הונגריה פרנצווארוש וזימן גם את חברו להתקפה עד לא מזמן, אושר דוידה במה שתהיה הופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים.

גם תאי בריבו, שכובש ללא הפסקה ב-MLS, ליגת הכדורגל האמריקאית חוזר למדים הלאומיים.

עוד מי שנכלל בסגל השחקנים הוא קפטן הנבחרת, אלי דסה שאמנם לא משחק כבר תקופה אך זה נחשב למשמעותי מאוד בחדר ההלבשה ועל כן זומן בלי קשר לדקות המשחק וליכולת שלו. מי שעשוי לתפוס את מקומו של דסה בהרכב הפותח הוא שגיב יחזקאל שחקנה של מכבי ת"א.

גם מנור סולומון שלא מקבל דקות משחק בטוטנהאם האנגלית ועשוי לעבור בקרוב לליגה אחרת זומן לצמד המשחקים הקרובים כשאיתו זומן גם ירדן שועה, כובש שער הניצחון לרשת סלובניה במשחק הידידות האחרון וקפטן בית"ר ירושלים.

מי שלא זומן על אף היכולת האדירה שלו מפתיחת העונה הוא כוכבה השני של בית"ר, עומר אצילי שכנראה לא יזומן עוד וכמוהו גם מוחמד אבו פאני שטרם חתם בקבוצה. גם דיא סבע לא זומן על אף שמככב במדי קבוצתו הטורקית וכמוהו ליאל עבדה, נטע לביא המשחק ביפן ועופרי ארד ודן גלזר שהעפילו השבוע עם קבוצתם קייראט הקזחית לליגת האלופות על חשבון סלטיק הסקוטית.

סגל הנבחרת:

שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר, ניב אליאסי.

הגנה: רוי רביבו, ענאן חלאילי, אלי דסה, סתיו למקין, גיא מזרחי, שגיב יחזקאל, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה, עידן נחמיאס.

קישור והתקפה: גבי קניקובסקי, מחמוד ג'אבר, אוסקר גלוך, דן ביטון, דור פרץ, ירין לוי, אליאל פרץ, עומרי גנדלמן, תאי בריבו, דור תורג'מן, מנור סולומון, ירדן שועה, אושר דוידה.