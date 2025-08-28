למעלה משמונה עשורים לאחר שנבזז מידי סוחר אמנות יהודי באמסטרדם, פורטרט של אמן איטלקי מהמאה ה-17 התגלה תלוי בבית פרטי בארגנטינה שהועמד למכירה.

הציור "דיוקן של גברת" מאת הצייר ג'וזפה גיסלנדי נצפה באתר נדל"ן של בית בעיירת חוף ליד בואנוס איירס.

הגילוי המקרי הגיע לאחר חקירה ממושכת של העיתון ההולנדי AD, שאיתר את היצירה הרשומה במאגר אמנות אבודה של משרד התרבות ההולנדי כ"לא הוחזרה" מאז מלחמת העולם השנייה.

הדיוקן שייך במקור לז'אק גודסטיקר, סוחר אמנות הולנדי שנמלט מהולנד במאי 1940 כאשר הנאצים פלשו למדינה. גודסטיקר נהרג בתאונה על הספינה שהובילה אותו למקום מבטחים, כשנפל לתא המטען.

בתוך שבועות, אוסף האמנות שלו שכלל יותר מ-1,100 יצירות נתפס במכירה כפויה על ידי הרמן גרינג, מפקדיו הבכירים של היטלר, במחיר זעום לעומת שוויו האמיתי.

לאחר המלחמה אותרו חלק מהיצירות במחסני אמנות גרמניים. ב-2006 הוחזרו 202 יצירות ליורשת היחידה של גודסטיקר, כלתו מארי פון סאהר. אך "דיוקן של גברת" נעלם ללא עקבות.

מסמכים מתקופת המלחמה שחשף העיתון ההולנדי מצביעים על כך שהציור עבר לידיו של פרידריך קדגין, פקיד נאצי בכיר ועוזרו האישי של גרינג. קדגין נמלט לשוויץ עם תום המלחמה ב-1945, עבר לברזיל ולאחר מכן התיישב בארגנטינה, שם הקים משפחה ועסק עד מותו ב-1978.

העיתונאים ניסו במשך שנים ליצור קשר עם שתי בנותיו של קדגין, אך נדחו שוב ושוב. בניסיון אחרון, נשלח עיתונאי לדפוק על דלת ביתן בארגנטינה. "בהחלט היה מישהו בבית, ראינו צל זז במסדרון, אבל אף אחד לא פתח את הדלת", תיעד העיתונאי פיטר שוטן. "אגב, הבית מוצע למכירה".

אחת מהאחיות דחתה בתוקף כל קשר לציור. "אני לא יודעת איזה מידע אתם מחפשים ואני לא יודעת על איזה ציור אתם מדברים", השיבה לעיתון.

המשטרה הארגנטינאית פשטה על הבית השבוע, אך לא מצאה את הציור. התובע הפדרלי קרלוס מרטינס דיווח כי נתפסו שני כלי נשק, ושהשוטרים גילו שהציור הוחלף במהירות בשטיח קיר לאחר פרסום הכתבה.

למרות שהגניבה אירעה לפני שמונה עשורים, התביעה הארגנטינאית מאיימת להעמיד לדין את בת הפקיד הנאצי ובעלה בגין הסתרת סחורה מוברחת. "לא תחול התיישנות עקב הקשר הישיר לרצח העם הנורא ביותר בהיסטוריה האנושית", הבהירה התביעה.

היסטוריוני אמנות מעריכים כי הציור, שהגיע מאיטליה בסוף המאה ה-17 או תחילת המאה ה-18, הוא חלק מאלפי יצירות אמנות שנבזזו על ידי הנאצים ולא הוחזרו עד היום למשפחותיהן של הקורבנות היהודים.