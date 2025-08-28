רבני חסידות ברסלב הורו הבוקר לחברי הקהילה כי בחורים עם צווי מעצר לא יסעו לאומן לראש השנה.

ההחלטה התקבלה בכינוס בו השתתפו כמאה מרבני החסידות מכל זרמי ברסלב, החסידים והספרדים.

במהלך הכינוס נציגי הארגונים הפועלים נגד גיוס חרדים הציגו תמונת מצב מפורטת על ההתנהלות בלשכות הגיוס ובתי המעצר.

לאחר דיונים קבעו הרבנים: "כל מי שיש עליו צו מעצר בפועל לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיון שמכניס עצמו בסכנת מעצר". בדבריהם הורו "לעשות כל הצדדים שבעולם שלא להגיע חלילה למצב של מעצר".

במקביל חזרו הרבנים על עמדתם כי "גזירת הגיוס היא גזירת שמד" וכי "עצם השירות הוא חתיכא דאיסורא". הם אסרו על כל מסלול גיוס, כולל שירות לאומי או אזרחי.

האחריות שלא לנסוע לאומן השנה הוטלה על המחנכים והמשפיעים לוודא שתלמידיהם לא יסתכנו.