לרגל נישואיה של אור, שהתאלמנה לפני למעלה משלוש שנים מבעלה, מפקד פלוגה ביחידת אגוז, איתמר אלחרר ז"ל, יזמה משפחת שפילמן - משפחתו של החתן החדש יותם - סרטון אישי ומרגש שנוגע ללב הצופים.

בני המשפחה כתבו, "החיים בארץ הזאת מלמדים אותנו לעומק איך אפשר בעת ובעונה אחת להרגיש את המר והמתוק, את הקרבה ואת הגעגוע. מעל שלוש שנים עברו מאז התאלמנה אור מאהובה, איתמר אלחרר ז"ל, שנפל בשירותו הצבאי. היום, בהתרגשות ובאהבה גדולה - אור נישאת בשנית לבננו, אהובנו - יותם".

עוד נכתב, "על גבי הקומה הראשונה, מלאת אהבה וחסד - אותה בנו יחד איתמר ז"ל ואור - נבנית עכשיו קומה נוספת. מברכים אתכם, זוג אהוב, שתמשיכו ללמד אותנו איך להיוולד כל בוקר מחדש בארץ הנוראה והיפה הזאת".

הסרטון כלל ביצוע לשיר "ללכת שבי אחרייך" (מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש), בהפקה מוזיקלית של יונתן ליפניק שניגן על קלידים, מלודיקה וכלי הקשה. בגיטרות השתתפו אורי ושילה, והקמאנצ'ה בוצעה על ידי אלישע פטרובר. צילומי הרחפן בוצעו על ידי יאיר רחימי, הצילומים בבית צולמו בידי נעמה כרמל, ועריכת הסרטון נעשתה על ידי רעיה זלקינד.