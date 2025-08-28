בית הכנסת העתיק ביותר בבירת צ'ילה סנטיאגו הושחת לפני ימים אחדים בגרפיטי אנטי-ישראלי.

תיעוד ממצלמת אבטחה הראה שלושה גברים רעולי פנים ניגשים לבית הכנסת, שניים פרשו שלט נגד המלחמה בעזה ועליו נכתב "יהודי, שתיקתך היא שותפות לפשעים, ישראל רצחנית", בעוד השלישי ריסס את הקיר בצבע אדום.

זו הפעם הרביעית מאז ה-7 באוקטובר שבית הכנסת נפגע על רקע אנטישמי.

על קירות המבנה ההיסטורי משנת 1905 רוסס צבע אדום, ונתלו פוסטרים עם תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו עליהם חור של קליע על המצח.

הכרזות שהופצו סביב בית הכנסת "ביקור חולים" נשאו את הכיתוב "שתיקתכם היא שיתוף פעולה עם רצח העם בישראל".

הקהילה היהודית של צ'ילה גינתה את המעשה וכתבה כי "ונדליזם של אתר קדוש אינו התקפה על קהילה, אלא על הדו-קיום והשלום של המדינה כולה".

גבריאל זילבר, מנהל יחסי הציבור של הקהילה היהודית, האשים את הממשלה בהתעלמות מאירועים אנטישמיים.

"למרבה הצער, אנו עדים לחוסר נראות והכחשה מסוימת של מציאות זו מצד הרשויות במדינתנו, מה שמוביל לחוסר מעש ומהווה קרקע פורייה לחסינות מפני מעשים חמורים אלה", אמר זילבר.

הוא הוסיף כי "המניע לפיגועים אינו ישראל, אלא צ'יליאנים הסובלים משנאה וסטיגמה מתמדת רק בשל היותנו יהודים".

צ'ילה היא ביתה של הקהילה היהודית השלישית בגודלה בדרום אמריקה עם כ-16,000 יהודים. במקביל, היא גם ביתה של האוכלוסייה הפלסטינית הגדולה ביותר מחוץ למזרח התיכון, המוערכת בעד 500,000 איש. צ'ילה הכירה במדינה פלסטינית ב-2011.

בעקבות הביקורת, שר החוץ הצ'יליאני אלברטו ואן קלאברן גינה את הונדליזם וציין כי "שום ביטוי של שנאה או אלימות לא יכול להתקבל כנורמה".

נשיא צ'ילה גבריאל בוריץ' גם גינה את המעשה, אך הוסיף כי "העובדה שממשלת נתניהו היא פושעת אינה יכולה לרמוז על הפחדה של חברי קהילה או הצדקת שנאה כלפי עם".